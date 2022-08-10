Скільки коштуватиме газ у серпні — Finance.ua

Скільки коштуватиме газ у серпні
Свої базові річні тарифні плани на серпень опублікували 10 газопостачальних компаній. Цінники на «блакитне паливо» в порівнянні з липнем практично не змінилися.
Про це пише ГазПравда.
Які ціни пропонують споживачам компанії:
- 7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям»;
- 7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп»;
- 7,96 грн за куб — Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;
- 7,98 грн за куб — «Волиньелектрозбут» і «Закарпаття Енергозбут»;
- 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».
Ціна газу решти постачальників у рейтингу коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
Однак деякі з невеликих постачальників пропонують зазначені річні тарифні плани лише своїм діючим клієнтам. Тоді як за бажання підключитися до них новим потенційним клієнтам пропонують лише місячну ціну, значно вищу за річну.
Нагадаємо, що нині майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.
Із 1 травня до Нафтогазу, як постачальника «останньої надії» (ПОН), потрапили 8,8 млн українських домогосподарств. Йдеться про колишніх клієнтів 17 постачальників під брендом «Твій Газзбут» у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях, а також ТОВ «Одесагаз-Постачання».
А згодом до них додалися ще 1,3 млн споживачів, які раніше отримували газ від ДП «КиївГазЕнерджи», ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг», ТОВ «Газ Ресурс Компані», ТОВ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Уманьгаз Збут» та ТОВ «Черкасигаз Збут».
Усіх їх, згідно з рішенням Міненерго та Оператора ГТС України, автоматично підключили до реєстру Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» на повноцінні річні тарифні плани з ціною 7,96 грн/куб. м.
Як повернути переплату за газ
Поділитися новиною