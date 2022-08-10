Скільки коштуватиме газ у серпні — Finance.ua

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Скільки коштуватиме газ у серпні

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Скільки коштуватиме газ у серпні
Скільки коштуватиме газ у серпні
Свої базові річні тарифні плани на серпень опублікували 10 газопостачальних компаній. Цінники на «блакитне паливо» в порівнянні з липнем практично не змінилися.
Про це пише ГазПравда.
Які ціни пропонують споживачам компанії:
  • 7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям»;
  • 7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп»;
  • 7,96 грн за куб — Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;
  • 7,98 грн за куб — «Волиньелектрозбут» і «Закарпаття Енергозбут»;
  • 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».
Ціна газу решти постачальників у рейтингу коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
Однак деякі з невеликих постачальників пропонують зазначені річні тарифні плани лише своїм діючим клієнтам. Тоді як за бажання підключитися до них новим потенційним клієнтам пропонують лише місячну ціну, значно вищу за річну.
Інфографіка: ГазПравда
Інфографіка: ГазПравда
Нагадаємо, що нині майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.
Із 1 травня до Нафтогазу, як постачальника «останньої надії» (ПОН), потрапили 8,8 млн українських домогосподарств. Йдеться про колишніх клієнтів 17 постачальників під брендом «Твій Газзбут» у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях, а також ТОВ «Одесагаз-Постачання».
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А згодом до них додалися ще 1,3 млн споживачів, які раніше отримували газ від ДП «КиївГазЕнерджи», ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг», ТОВ «Газ Ресурс Компані», ТОВ «Тернопільміськгаз», ТОВ «Уманьгаз Збут» та ТОВ «Черкасигаз Збут».
Усіх їх, згідно з рішенням Міненерго та Оператора ГТС України, автоматично підключили до реєстру Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» на повноцінні річні тарифні плани з ціною 7,96 грн/куб. м.

Як повернути переплату за газ

За матеріалами:
Finance.ua
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