Плутанина у платіжках за газ: в "Нафтогазі" пояснили, кому і за що потрібно сплачувати — Finance.ua

Плутанина у платіжках за газ: в "Нафтогазі" пояснили, кому і за що потрібно сплачувати Вчора 08:24 — Особисті фінанси

Плутанина у платіжках за газ: в "Нафтогазі" пояснили, кому і за що потрібно сплачувати

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка наразі обслуговує майже всіх побутових споживачів, дала роз’яснення кому і за що сплачувати платіжки, які надходять споживачу.

Про це йдеться на сайті компанії.

Як пояснили в компанії, існують два типи компаній, які напряму працюють з населенням, — газопостачальні й оператори газорозподільних мереж (ГРМ). Перші постачають газ населенню, другі контролюють та обслуговують «трубу», якою цей газ доставляється до споживача, а також обсяги споживання.

За що відповідає газопостачальна компанія

Газопостачальна компанія напряму продає газ населенню. За час дії воєнного стану кількість постачальників газу скоротилася з 50 до 12 компаній. Станом на серпень 2022 року для 12,3 млн українських домогосподарств основним постачальником газу є ГК «Нафтогаз України».

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Змінити постачальника газу можуть мешканці як приватних, так і багатоквартирних будинків. Це можна зробити навіть онлайн — головне повідомити компанію, що ви хочете працювати з нею, і підтвердити свою особу. Новий постачальник має бути певний, що ви маєте права на оселю, у яку він постачатиме газ.

Основне завдання газопостачальної компанії — забезпечити клієнта газом і створити зручний клієнтський сервіс, а сам ресурс вона постачатиме «трубою», що належить оператору ГРМ (облгаз).

Газопостачальна компанія відповідає за:

ціну на газ;

питання боргу чи переплати;

платіжки для оплати за спожитий ресурс;

консультації з приводу способів оплати та роботи онлайн-сервісів компанії.

Які функції виконує оператор газорозподільних мереж (ГРМ) або облгаз

Оператор ГРМ забезпечує розподіл (доставку) газу. Таких компаній понад 40 на всю Україну (в залежності від регіону), і це — природна монополія.

Тобто клієнт не може змінити свого оператора ГРМ, не змінивши місце проживання. В Україні є тільки одна газопровідна система, альтернативи не існує. Зазвичай в області працює один облгаз, але буває, що різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній. Оператор ГРМ має відносно стабільну кількість споживачів і постачає газ за фіксованим тарифом.

Тариф за послуги газорозподільного підприємства встановлюється Нацкомісією з регулювання енергетики (НКРЕКП) для кожного окремо.

Основне завдання оператора ГРМ — технічне обслуговування труб, усунення аварій, забезпечення необхідного тиску в мережах та отримання плати за доставку (розподіл) газу.

Компетенції оператора ГРМ:

передача показань лічильника;

нарахування коректного об’єму спожитого газу;

отримання оплати за розподіл (доставку) газу;

установка/заміна/ремонт/повірка лічильника або встановлення будь-якого газового обладнання;

виклик контролера;

обстеження, ремонт та заміна мережі газопроводів;

контроль якості газу.

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