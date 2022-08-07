Плутанина у платіжках за газ: в "Нафтогазі" пояснили, кому і за що потрібно сплачувати — Finance.ua
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Плутанина у платіжках за газ: в "Нафтогазі" пояснили, кому і за що потрібно сплачувати

Особисті фінанси
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Плутанина у платіжках за газ: в "Нафтогазі" пояснили, кому і за що потрібно сплачувати
Плутанина у платіжках за газ: в "Нафтогазі" пояснили, кому і за що потрібно сплачувати
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка наразі обслуговує майже всіх побутових споживачів, дала роз’яснення кому і за що сплачувати платіжки, які надходять споживачу.
Про це йдеться на сайті компанії.
Як пояснили в компанії, існують два типи компаній, які напряму працюють з населенням, — газопостачальні й оператори газорозподільних мереж (ГРМ). Перші постачають газ населенню, другі контролюють та обслуговують «трубу», якою цей газ доставляється до споживача, а також обсяги споживання.

За що відповідає газопостачальна компанія

Газопостачальна компанія напряму продає газ населенню. За час дії воєнного стану кількість постачальників газу скоротилася з 50 до 12 компаній. Станом на серпень 2022 року для 12,3 млн українських домогосподарств основним постачальником газу є ГК «Нафтогаз України».
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Змінити постачальника газу можуть мешканці як приватних, так і багатоквартирних будинків. Це можна зробити навіть онлайн — головне повідомити компанію, що ви хочете працювати з нею, і підтвердити свою особу. Новий постачальник має бути певний, що ви маєте права на оселю, у яку він постачатиме газ.
Основне завдання газопостачальної компанії — забезпечити клієнта газом і створити зручний клієнтський сервіс, а сам ресурс вона постачатиме «трубою», що належить оператору ГРМ (облгаз).
Газопостачальна компанія відповідає за:
  • ціну на газ;
  • питання боргу чи переплати;
  • платіжки для оплати за спожитий ресурс;
  • консультації з приводу способів оплати та роботи онлайн-сервісів компанії.

Які функції виконує оператор газорозподільних мереж (ГРМ) або облгаз

Оператор ГРМ забезпечує розподіл (доставку) газу. Таких компаній понад 40 на всю Україну (в залежності від регіону), і це — природна монополія.
Тобто клієнт не може змінити свого оператора ГРМ, не змінивши місце проживання. В Україні є тільки одна газопровідна система, альтернативи не існує. Зазвичай в області працює один облгаз, але буває, що різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній. Оператор ГРМ має відносно стабільну кількість споживачів і постачає газ за фіксованим тарифом.
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Тариф за послуги газорозподільного підприємства встановлюється Нацкомісією з регулювання енергетики (НКРЕКП) для кожного окремо.
Основне завдання оператора ГРМ — технічне обслуговування труб, усунення аварій, забезпечення необхідного тиску в мережах та отримання плати за доставку (розподіл) газу.

Як повернути переплату за газ 🧐

Компетенції оператора ГРМ:
  • передача показань лічильника;
  • нарахування коректного об’єму спожитого газу;
  • отримання оплати за розподіл (доставку) газу;
  • установка/заміна/ремонт/повірка лічильника або встановлення будь-якого газового обладнання;
  • виклик контролера;
  • обстеження, ремонт та заміна мережі газопроводів;
  • контроль якості газу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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