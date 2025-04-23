Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster — Finance.ua
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Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster

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Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster
Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster
У великодній тиждень 3600 українських закладів продали 456 тисяч пасок на 65 млн грн.
Про це свідчать дані компанії з автоматизації закладів Poster, повідомляє ресторанне медіа «Реве та стогне ресторатор».
Гості починають цікавитися святковою випічкою за тиждень до Великодня. Пік продажів прийшовся на пʼятницю, 18 квітня.
Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster

Що з цінами на паску

  • Найдорожча середня ціна паски була у прифронтовій Донеччині — в середньому по 185 грн.
  • Найдешевше коштувала паска на Херсонщині — 79 грн.
  • Середня ціна паски в закладах столиці — 169 грн.
  • Дані у Волинській, Рівненській та Житомирській областях завищені через невелику вибірку закладів, тож не є достатньо достовірними. Дані відсутні також щодо таких українських регіонів як АР Крим та Луганська область.
Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster
Найпопулярнішою стала «класична» паска, на другому місці — сирна випічка.
Проте у меню закладів цьогоріч також можна було знайти і досить екзотичні варіанти — «дубайську паску», «паску-снікерс», і «суші-паску».
Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster
Нагадаємо, згідно з дослідженням, вартість бюджетного великоднього кошика у 2025 році, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштувала в середньому 426 грн — на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо ще додати сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше 2024 року). А кагор, огірки, томати та сало збільшують ціну великоднього кошик до 1185 грн, що на 19% дорожче, ніж торік.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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