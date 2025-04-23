Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster Сьогодні 09:34 — Особисті фінанси

Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster

У великодній тиждень 3600 українських закладів продали 456 тисяч пасок на 65 млн грн.

Про це свідчать дані компанії з автоматизації закладів Poster, повідомляє ресторанне медіа «Реве та стогне ресторатор».

Гості починають цікавитися святковою випічкою за тиждень до Великодня. Пік продажів прийшовся на пʼятницю, 18 квітня.

Що з цінами на паску

Найдорожча середня ціна паски була у прифронтовій Донеччині — в середньому по 185 грн.

Найдешевше коштувала паска на Херсонщині — 79 грн.

Середня ціна паски в закладах столиці — 169 грн.

Дані у Волинській, Рівненській та Житомирській областях завищені через невелику вибірку закладів, тож не є достатньо достовірними. Дані відсутні також щодо таких українських регіонів як АР Крим та Луганська область.

Найпопулярнішою стала «класична» паска, на другому місці — сирна випічка.

Проте у меню закладів цьогоріч також можна було знайти і досить екзотичні варіанти — «дубайську паску», «паску-снікерс», і «суші-паску».

Нагадаємо, згідно з дослідженням , вартість бюджетного великоднього кошика у 2025 році, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштувала в середньому 426 грн — на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо ще додати сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше 2024 року). А кагор, огірки, томати та сало збільшують ціну великоднього кошик до 1185 грн, що на 19% дорожче, ніж торік.

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