Українці купили пасок на 65 млн грн — дослідження Poster
У великодній тиждень 3600 українських закладів продали 456 тисяч пасок на 65 млн грн.
Про це свідчать дані компанії з автоматизації закладів Poster, повідомляє ресторанне медіа «Реве та стогне ресторатор».
Гості починають цікавитися святковою випічкою за тиждень до Великодня. Пік продажів прийшовся на пʼятницю, 18 квітня.
Що з цінами на паску
- Найдорожча середня ціна паски була у прифронтовій Донеччині — в середньому по 185 грн.
- Найдешевше коштувала паска на Херсонщині — 79 грн.
- Середня ціна паски в закладах столиці — 169 грн.
- Дані у Волинській, Рівненській та Житомирській областях завищені через невелику вибірку закладів, тож не є достатньо достовірними. Дані відсутні також щодо таких українських регіонів як АР Крим та Луганська область.
Найпопулярнішою стала «класична» паска, на другому місці — сирна випічка.
Проте у меню закладів цьогоріч також можна було знайти і досить екзотичні варіанти — «дубайську паску», «паску-снікерс», і «суші-паску».
Нагадаємо, згідно з дослідженням, вартість бюджетного великоднього кошика у 2025 році, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштувала в середньому 426 грн — на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо ще додати сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше 2024 року). А кагор, огірки, томати та сало збільшують ціну великоднього кошик до 1185 грн, що на 19% дорожче, ніж торік.
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