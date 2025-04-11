Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)

Технології&Авто
46
Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)
Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)
Впродовж І кварталу 2025 року українці придбали 2641 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це пише Укравтопром.
З цієї кількості: нових — 2077 од. (-30%); вживаних — 564 од. (-52%) од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.
Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Компактні кросовери залишаються одними з найпопулярніших автомобілів на багатьох ринках світу. Це доволі універсальні моделі, які дешевші за більші авто. У виданні CarBuzz назвали 10 найкращих компактних кросоверів, які можна купити новими у 2025 році. За словами експертів, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.
  • Надійність є дуже важливим критерієм при виборі нового автомобіля, особливо для водіїв з дуже обмеженим бюджетом. Проте деякі моделі виділяються своєю «примхливістю». Експерти з iSeeCars назвали 12 найнадійніших нових автомобілів з бюджетного сегмента.
Обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України

Автоцивілка (ОСЦПВ)

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems