Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка) — Finance.ua

Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)

Впродовж І кварталу 2025 року українці придбали 2641 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це пише Укравтопром.

З цієї кількості: нових — 2077 од. (-30%); вживаних — 564 од. (-52%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.

Довідка Finance.ua:

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