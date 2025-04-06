Рейтинг найнадійніших бюджетних авто — Finance.ua

Рейтинг найнадійніших бюджетних авто
Надійність є дуже важливим критерієм при виборі нового автомобіля, особливо для водіїв з дуже обмеженим бюджетом. Проте деякі моделі виділяються своєю «примхливістю».
Експерти з iSeeCars назвали 12 найнадійніших нових автомобілів з бюджетного сегмента.
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Усі ці моделі можна придбати в США менш ніж за 30 тисяч доларів.
У виданні зазначають, Honda Civic є найнадійнішим бюджетним автомобілем, який можна купити новим у 2025 році.
За прогнозом експертів, ця модель здатна прослужити близько 13,7 років без серйозних поломок.
На другому місці розташувалася Toyota Corolla. Ця модель є одним із найпопулярніших автомобілів у світі.
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Трійку лідерів замикає Subaru Impreza в кузові універсал. Експерти зазначили, що ця модель доступна з повним приводом.
ТОП-12 найнадійніших бюджетних автомобілів:
- Honda Civic.
- Toyota Corolla.
- Subaru Impreza (універсал).
- Mitsubishi Outlander Sport.
- Kia Soul.
- Mazda3 (седан).
- Hyundai Elantra.
- Nissan Sentra.
- Nissan Versa.
- Chevrolet TrailBlazer.
- Chevrolet Malibu.
- Volkswagen Jetta.
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