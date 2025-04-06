Рейтинг найнадійніших бюджетних авто — Finance.ua

Рейтинг найнадійніших бюджетних авто Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Рейтинг найнадійніших бюджетних авто, Фото: freepik

Надійність є дуже важливим критерієм при виборі нового автомобіля, особливо для водіїв з дуже обмеженим бюджетом. Проте деякі моделі виділяються своєю «примхливістю».

Експерти з iSeeCars назвали 12 найнадійніших нових автомобілів з бюджетного сегмента.

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Усі ці моделі можна придбати в США менш ніж за 30 тисяч доларів.

У виданні зазначають, Honda Civic є найнадійнішим бюджетним автомобілем, який можна купити новим у 2025 році.

За прогнозом експертів, ця модель здатна прослужити близько 13,7 років без серйозних поломок.

На другому місці розташувалася Toyota Corolla. Ця модель є одним із найпопулярніших автомобілів у світі.

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Трійку лідерів замикає Subaru Impreza в кузові універсал. Експерти зазначили, що ця модель доступна з повним приводом.

ТОП-12 найнадійніших бюджетних автомобілів:

Honda Civic. Toyota Corolla. Subaru Impreza (універсал). Mitsubishi Outlander Sport. Kia Soul. Mazda3 (седан). Hyundai Elantra. Nissan Sentra. Nissan Versa. Chevrolet TrailBlazer. Chevrolet Malibu. Volkswagen Jetta.

УНІАН За матеріалами:

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