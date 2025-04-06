Рейтинг найнадійніших бюджетних авто — Finance.ua

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Рейтинг найнадійніших бюджетних авто

Технології&Авто
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Рейтинг найнадійніших бюджетних авто
Рейтинг найнадійніших бюджетних авто, Фото: freepik
Надійність є дуже важливим критерієм при виборі нового автомобіля, особливо для водіїв з дуже обмеженим бюджетом. Проте деякі моделі виділяються своєю «примхливістю».
Експерти з iSeeCars назвали 12 найнадійніших нових автомобілів з бюджетного сегмента.
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Усі ці моделі можна придбати в США менш ніж за 30 тисяч доларів.
У виданні зазначають, Honda Civic є найнадійнішим бюджетним автомобілем, який можна купити новим у 2025 році.
За прогнозом експертів, ця модель здатна прослужити близько 13,7 років без серйозних поломок.
На другому місці розташувалася Toyota Corolla. Ця модель є одним із найпопулярніших автомобілів у світі.
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Трійку лідерів замикає Subaru Impreza в кузові універсал. Експерти зазначили, що ця модель доступна з повним приводом.
ТОП-12 найнадійніших бюджетних автомобілів:
  1. Honda Civic.
  2. Toyota Corolla.
  3. Subaru Impreza (універсал).
  4. Mitsubishi Outlander Sport.
  5. Kia Soul.
  6. Mazda3 (седан).
  7. Hyundai Elantra.
  8. Nissan Sentra.
  9. Nissan Versa.
  10. Chevrolet TrailBlazer.
  11. Chevrolet Malibu.
  12. Volkswagen Jetta.
За матеріалами:
УНІАН
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