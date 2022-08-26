Українці купують все більше кросоверів: ТОП-15 найпопулярніших моделей — Finance.ua
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Українці купують все більше кросоверів: ТОП-15 найпопулярніших моделей

Особисті фінанси
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Українці купують все більше кросоверів: ТОП-15 найпопулярніших моделей
Українці купують все більше кросоверів: ТОП-15 найпопулярніших моделей
Українські автомобілісти все частіше обирають кросовери та позашляховики. Їх частка серед загальної кількості нових зростає постійно зростає і в 2022 році досягла рекордних 75%.
Про це свідчить статистика інформаційно-аналітичної групи AutoConsulting.
Ще на початку 2000-х років кросовери та позашляховики становили лише 7-8% нових авто. Попит на них почав активно зростати приблизно 15 років тому. До 2010 року частка авто підвищеної прохідності на ринку зросла до 24%, у 2017 становила 53%, а в 2021 — вже 73%.
Українці купують все більше кросоверів: ТОП-15 найпопулярніших моделей
Зростання триває — за червень частка кросоверів та позашляховиків підросла до 78,8%, а якщо приплюсувати пікапи — то майже до 81%. Примітно, що у сегменті нових електрокарів кросоверами є 86,4% машин.
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Проте в абсолютних цифрах продаж авто підвищеної прохідності не зростає. У 2008 році їх продали 100 тисяч штук (всіх нових авто — 623 тисячі), а в 2021 — 75,5 тисячі (всіх нових авто — 100 тисяч).
Відомі й моделі-лідери у сегменті. Традиційно перші два місця ділять Renault Duster та Toyota RAV4.

Найпопулярніші кросовери в Україні за 2022 рік:

  1. Renault Duster — 1130 проданных авто
  2. Toyota RAV4 — 756
  3. Mitsubishi Outlander — 415
  4. Volkswagen T-Roc — 376
  5. Nissan X-Trail — 328
  6. Volkswagen Touareg — 317
  7. Hyundai Tucson — 311
  8. Toyota Yaris Cross — 310
  9. Chery Tiggo 2 — 290
  10. Toyota Highlander — 281
  11. Mazda CX-5 — 253
  12. Haval H6 — 247
  13. Chery Tiggo 4 — 244
  14. Ford Kuga — 225
  15. Nissan Juke — 206
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За матеріалами:
Auto-Consulting
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