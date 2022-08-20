Які вживані авто найчастіше ввозили українці для безкоштовного розмитнення — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше ввозили українці для безкоштовного розмитнення
З квітня до червня під час дії безкоштовного розмитнення в Україну ввезли 237 тис. вживаних авто. З них 225 тисяч — легкові моделі.
Про це свідчить статистика Auto.ria.
Переважна більшість пригнаних машин недорогі: 83% авто коштують до 6000 доларів. Найбільшою популярністю користувалися Volkswagen — їх частка склала 44%. На другому місці — Renault (18,3%), а на третьому — Opel (17,4%).
Найпопулярніші вживані авто в Україні — Volkswagen Passat і Golf, тому саме їх завезли найбільше. Третє місце — у Skoda Octavia. Примітно, що серед лідерів немає кросоверів, але є старі моделі преміум-сегменту від Audi, BMW і Mercedes-Benz.
ТОП-15 авто, пригнаних для безкоштовного розмитнення у 2022 році:
- Volkswagen Passat — ввезено 12 270 авто (середня ціна — $6800);
- Volkswagen Golf — 10 630 ($4400);
- Skoda Octavia — 7660 ($5800);
- Renault Megane — 5570 ($5000);
- Volkswagen Touran — 5280 ($5600);
- Renault Scenic — 5190 ($4800);
- Audi A4 — 4970 ($6800);
- Opel Zafira — 4700 ($5500);
- Opel Astra — 4610 ($4700);
- Audi A6 — 4670 ($7900);
- Ford Focus — 4540 ($5600);
- BMW 3 серії — 3700 ($5200);
- Mercedes-Benz E-Class — 3170 ($6900);
- BMW 5 серії — 2870 ($7700);
- Skoda Fabia — 2860 ($4300).
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену картку онлайн 🚗
Поділитися новиною