Які вживані авто найчастіше ввозили українці для безкоштовного розмитнення — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше ввозили українці для безкоштовного розмитнення Вчора 19:03 — Технології&Авто

Які вживані авто найчастіше ввозили українці для безкоштовного розмитнення

З квітня до червня під час дії безкоштовного розмитнення в Україну ввезли 237 тис. вживаних авто. З них 225 тисяч — легкові моделі.

Про це свідчить статистика Auto.ria.

Переважна більшість пригнаних машин недорогі: 83% авто коштують до 6000 доларів. Найбільшою популярністю користувалися Volkswagen — їх частка склала 44%. На другому місці — Renault (18,3%), а на третьому — Opel (17,4%).

Найпопулярніші вживані авто в Україні — Volkswagen Passat і Golf, тому саме їх завезли найбільше. Третє місце — у Skoda Octavia. Примітно, що серед лідерів немає кросоверів, але є старі моделі преміум-сегменту від Audi, BMW і Mercedes-Benz.

ТОП-15 авто, пригнаних для безкоштовного розмитнення у 2022 році:

Volkswagen Passat — ввезено 12 270 авто (середня ціна — $6800); Volkswagen Golf — 10 630 ($4400); Skoda Octavia — 7660 ($5800); Renault Megane — 5570 ($5000); Volkswagen Touran — 5280 ($5600); Renault Scenic — 5190 ($4800); Audi A4 — 4970 ($6800); Opel Zafira — 4700 ($5500); Opel Astra — 4610 ($4700); Audi A6 — 4670 ($7900); Ford Focus — 4540 ($5600); BMW 3 серії — 3700 ($5200); Mercedes-Benz E-Class — 3170 ($6900); BMW 5 серії — 2870 ($7700); Skoda Fabia — 2860 ($4300).

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