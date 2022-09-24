Українці краще повертають кредити польським банкам, аніж поляки — Finance.ua

Українці краще повертають кредити польським банкам, аніж поляки Вчора 17:00 — Кредит&Депозит

Бюро кредитної інформації (BIK) Польщі підготувало аналіз кредитного портфеля клієнтів з українським громадянством. Дані для дослідження бралися за кілька останніх років, проте навіть на їх основі можна зробити певні висновки за погашеннями, пише uamedia.eu.

Кредити, взяті українцями, привертають увагу з 2018 року, коли їх вартість наблизилася до 1,5 млрд злотих. Наприкінці липня цього року загальна сума українських кредитів зросла майже в чотири рази — до 5,6 млрд злотих.

Більшість позик українців стаервлять іпотечні кредити — це 76%. Серед польських споживачів їх 71%.

Поляки більше беруть кредити готівкою : їх частка у загальному кредитному пулі становить 21%, серед українців цей показник на рівні 19%. В обох групах частка оформлень розстрочок та кредитних карт є незначною.

Дані BIK показують, що українці є ще більш надійними позичальниками, ніж поляки. У випадку з іпотечними кредитами затримує платежі на термін понад 90 днів лише 0,9% українських клієнтів, серед поляків таких 2,7%. З виплатою розстрочок запізнюється 4,5% українців проти 6,8% поляків. Дещо гірше українці повертають готівку — прострочення понад 90 днів мають 12,8% українських клієнтів, тоді як поляки запізнюються з поверненням в 11,5% випадків.

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Аналітики вважають, що іммігранти з України є великим потенціалом для польського банківського сектору, але в довгостроковій перспективі.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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