Українці беруть кредити «на їжу» — Finance.ua

Українці беруть кредити «на їжу» Сьогодні 15:31 — Кредит&Депозит

Українці беруть кредити «на їжу»

Банкіри спостерігають збільшення використання українцями кредитних карток для фінансування своїх поточних витрат.

«У частини клієнтів спостерігається зниження рівня доходу та збільшення витрат сімейного бюджету на базові потреби через зростання цін на їжу, пальне, ліки. П’ять найбільших категорій витрат за кредитними картками — це „Супермаркети та продукти“ — до 25% від загального обсягу витрат, а також „АЗС“, „Дім та ремонт“, „Ресторани, кафе, бари“, „Аптеки“ — до 20%», — розповів член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

«Відбулось невелике зміщення з категорій, що передбачають купівлю товарів тривалого вжитку (електроніка, товари для дому), на щоденні покупки (продукти). Це можна пояснити погіршенням настроїв покупців та зниженням їхньої купівельної спроможності», — вважає членкиня правління Сенс Банку Інна Тютюн.

Тенденції використання кредитних карток за кордоном також змінюються.

«Акценти в закордонних покупках змістились із довоєнних туристичних покупок, замовлень на іноземних маркетплейсах та інтернет-оплат у бік щоденних транзакцій: продуктів, АЗС, кафе. Наприклад, кількість операцій з оплати готелів знизилась майже вдвічі (з 12% до 7% від загального обсягу транзакцій), а оплати за продукти зросли з 18% до 34%», — розповіла Інна Тютюн.

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Згідно з дослідженням «25 провідних банків України», в цьому сегменті активно працюють понад два десятки банків, середня ефективна ставка за кредитними картками яких становила 57% річних. В сегменті кеш-кредитів активно працюють півтора десятка банків, а середня ефективна ставка — 85,7%.

Кількість клієнтів, які беруть кеш-кредити для задоволення базових потреб, також зросла. «Якщо раніше серед основних цілей були новенький гаджет або поїздка за кордон, то сьогодні гроші беруть на поточні потреби, ремонт, заміну побутової техніки. Певний час були популярними кредити на генератори та легкий електротранспорт. Бачимо, що в тренді економія, програми trade-off та короткострокові цілі», — каже директор із розвитку бізнесу Ідея Банку Віктор Малий.

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