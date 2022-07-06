Українці активізувалися в пошуку роботи — Finance.ua

Українці активізувалися в пошуку роботи Вчора 16:00 — Особисті фінанси

У червні 2022 року зростання кількості резюме на сайтах роботи помітно пришвидшилося. Натомість кількість вакансій збільшується вкрай повільно, навіть для спеціалістів ІТ.

Як зазначається в огляді, у результаті знижуються пропоновані зарплати, а з погіршенням фінансового стану підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу (МСБ), скорочуються можливості підтримки і наявного персоналу.

Так, за даними опитування Європейської бізнес асоціації, у травні виплачували зарплату в повному обсязі 23% підприємств МСБ, скоротили зарплату — 32%, не виплачували зовсім — 21%, звільнили персонал — 12%.

Довідка Finance.ua:

у Польщі підвищили ставки чоловікам-заробітчанам через їх дефіцит. Зарплати чоловіків, які перебувають на заробітках у Польщі, протягом останнього місяця зросли на 10-15%. Польські роботодавці підвищили погодинні ставки оплати через дефіцит чоловічої робочої сили, який відчуває кожна галузь польської економіки з початку війни;

в Києві навіть у воєнний час кількість вакансій більша, ніж в інших великих містах;

на одному із сайтів з пошуку роботи зараз у Києві понад 7,2 тисячі пропозицій для претендентів. Це більше, ніж у разом узятих Дніпрі, Одесі та Львові. «Ринок праці Києва найбільший. І, мабуть, він постраждав від війни найменше, але він постраждав і постраждав дуже сильно. Наприклад, на тому ж сайті пошуку роботи перед початком війни щотижня роботодавці публікували 21 тисячу вакансій. Після початку війни кількість вакансій зменшилася до 1600. Більш ніж удесятеро впала кількість вакансій», — розповів Марченко.

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