Українці активізувалися в пошуку роботи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці активізувалися в пошуку роботи

Особисті фінанси
421
У червні 2022 року зростання кількості резюме на сайтах роботи помітно пришвидшилося. Натомість кількість вакансій збільшується вкрай повільно, навіть для спеціалістів ІТ.
Про це повідомляється в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (липень 2022 року).
Українці активізувалися в пошуку роботи
Як зазначається в огляді, у результаті знижуються пропоновані зарплати, а з погіршенням фінансового стану підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу (МСБ), скорочуються можливості підтримки і наявного персоналу.
Так, за даними опитування Європейської бізнес асоціації, у травні виплачували зарплату в повному обсязі 23% підприємств МСБ, скоротили зарплату — 32%, не виплачували зовсім — 21%, звільнили персонал — 12%.
Українці активізувалися в пошуку роботи

Довідка Finance.ua:

  • у Польщі підвищили ставки чоловікам-заробітчанам через їх дефіцит. Зарплати чоловіків, які перебувають на заробітках у Польщі, протягом останнього місяця зросли на 10-15%. Польські роботодавці підвищили погодинні ставки оплати через дефіцит чоловічої робочої сили, який відчуває кожна галузь польської економіки з початку війни;
  • в Києві навіть у воєнний час кількість вакансій більша, ніж в інших великих містах;
  • на одному із сайтів з пошуку роботи зараз у Києві понад 7,2 тисячі пропозицій для претендентів. Це більше, ніж у разом узятих Дніпрі, Одесі та Львові. «Ринок праці Києва найбільший. І, мабуть, він постраждав від війни найменше, але він постраждав і постраждав дуже сильно. Наприклад, на тому ж сайті пошуку роботи перед початком війни щотижня роботодавці публікували 21 тисячу вакансій. Після початку війни кількість вакансій зменшилася до 1600. Більш ніж удесятеро впала кількість вакансій», — розповів Марченко.
Отримати позику до зарплати 💰
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.