У Польщі підвищили ставки чоловікам-заробітчанам через їх дефіцит — Finance.ua

У Польщі підвищили ставки чоловікам-заробітчанам через їх дефіцит Вчора 16:10 — Особисті фінанси

У Польщі підвищили ставки чоловікам-заробітчанам через їх дефіцит

Зарплати чоловіків, які перебувають на заробітках у Польщі, протягом останнього місяця зросли на 10-15%. Польські роботодавці підвищили погодинні ставки оплати через дефіцит чоловічої робочої сили, який відчуває кожна галузь польської економіки з початку війни.

Кількість вакансій для чоловіків теж постійно росте. На сьогоднішній день їх вже на 40% більше, ніж було ще тиждень тому — повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Якщо раніше мінімальна ставка на вакансіях низькокваліфікованої роботи для чоловіків складала 16 злотих за годину на руки, то зараз її підвищили до 17 злотих.

Таким чином мінімальна зарплатня в місяць виросла на 400-500 злотих (2,6-3,3 тис. грн.) — до 3800 злотих (25,1 тис. грн). В середньому, виконуючи фізичну роботу в Польщі чоловіки можуть заробити 4000 злотих (26,5 тис.грн), висококваліфіковані спеціалісти — від 4500 злотих на руки (29,8 тис.грн).

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«Польський ринок критично потребує на роботу чоловіків. І у найближчі місяці кількість вакансій для них буде тільки збільшуватися. Тому роботодавці конкурують за тих чоловіків з України, які залишилися в Польщі. А також починають рекрутувати на роботу в Польщу громадян з країн Середньої Азії, щоби поповнити дефіцит чоловічої робочої сили і польські підприємства могли виконувати свої виробничі плани у повному обсязі», — кажуть у Gremi Personal.

За даними експертів ринку праці, найбільше чоловіків бракує на підприємствах металургійної та важкої промисловості, сфері логістики, харчових підприємствах, будівництві. Якщо до війни біля 70% пропозицій роботи для іноземців на польському ринку праці були орієнтовані на чоловіків, то сьогодні на тисячу відкритих вакансій є лише 60 «жіночих». А нові швидко заповнюються за рахунок великої кількості українок, що рятувалися тут від війни.

Довідка Finance.ua:

наприкінці травня польський парламент постановив створити інформаційно-комунікаційну систему для контактів між роботодавцями та українцями, які шукають роботу у Польщі. Поки мобільний додаток і сайт не запустили, пропонуємо підбірку корисних ресурсів та застосунків для пошуку роботи у Польщі;

У Польщі українським біженцям пропонують роботу в ресторанах, на складах та заводах. У середньому заробітна плата там — від 20 тис. грн. Детальніше тут.



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