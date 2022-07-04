У Польщі з березня працевлаштувалися понад 270 тисяч українців — Finance.ua

У Польщі з березня працевлаштувалися понад 270 тисяч українців
У Польщі після повномасштабного вторгнення росії в Україну за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 270 тис. громадян України, переважно жінки.
Про це повідомляє Міністерство сім’ї і соціальної політики Польщі.
«З 15 березня цього року працедавці поінформували про працевлаштування понад 270 тис. громадян України. Переважна більшість з них — 194 тис. — це жінки», — йдеться в повідомленні міністерства.
Читайте також
Зазначається, що найбільше українок та українців працевлаштувалося в наступних воєводствах: Мазовецькому (Варшава), Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) і Великопольському (Познань).
«Дані з ринку праці підтверджують, що необхідною була підготовка урядом нормативних актів для спрощення та прискорення процесу працевлаштування громадян України. Ці працівники займають важливе місце на польському ринку праці, працюючи в галузях, які борються з нестачею персоналу», — заявила з цього приводу міністр сім’ї і соціальної політики Польщі Марлена Мальонг.
Як зазначається, здебільшого українці працюють в галузях переробної промисловості, транспорті, логістиці, гастрономії, сільському господарстві та будівництві. Водночас у Польщі працевлаштовуються також українські лікарі, медсестри, помічники медичного персоналу та опікуни старших людей.
За даними Головного статистичного управління Польщі, рівень безробіття в Польщі у травні склав 5,1%, що нижче показника у квітні і травні минулого року. Як підкреслюється, за даними Євростату, у травні Польща вчергове опинилася серед країн ЄС з найнижчим рівнем безробіття.
Де біженцям шукати допомогу за кордоном
Поділитися новиною