У Польщі з березня працевлаштувалися понад 270 тисяч українців — Finance.ua

У Польщі з березня працевлаштувалися понад 270 тисяч українців Вчора 07:24 — Особисті фінанси

У Польщі з березня працевлаштувалися понад 270 тисяч українців, new-work.com.ua

У Польщі після повномасштабного вторгнення росії в Україну за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 270 тис. громадян України, переважно жінки.

Про це повідомляє Міністерство сім’ї і соціальної політики Польщі.

«З 15 березня цього року працедавці поінформували про працевлаштування понад 270 тис. громадян України. Переважна більшість з них — 194 тис. — це жінки», — йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що найбільше українок та українців працевлаштувалося в наступних воєводствах: Мазовецькому (Варшава), Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) і Великопольському (Познань).

«Дані з ринку праці підтверджують, що необхідною була підготовка урядом нормативних актів для спрощення та прискорення процесу працевлаштування громадян України. Ці працівники займають важливе місце на польському ринку праці, працюючи в галузях, які борються з нестачею персоналу», — заявила з цього приводу міністр сім’ї і соціальної політики Польщі Марлена Мальонг.

Читайте також Працевлаштування у Польщі: топ корисних посилань для українців

Як зазначається, здебільшого українці працюють в галузях переробної промисловості, транспорті, логістиці, гастрономії, сільському господарстві та будівництві. Водночас у Польщі працевлаштовуються також українські лікарі, медсестри, помічники медичного персоналу та опікуни старших людей.

За даними Головного статистичного управління Польщі, рівень безробіття в Польщі у травні склав 5,1%, що нижче показника у квітні і травні минулого року. Як підкреслюється, за даними Євростату, у травні Польща вчергове опинилася серед країн ЄС з найнижчим рівнем безробіття.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.