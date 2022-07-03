У Польщі внесли поправки в закон про українських біженців: які зміни щодо в'їзду і перебування — Finance.ua

У Польщі внесли поправки в закон про українських біженців: які зміни щодо в'їзду і перебування Вчора 13:02 — Особисті фінанси

У Польщі внесли поправки в закон про українських біженців: які зміни щодо в'їзду і перебування

Посольство України в Польщі повідомляє , що 30 червня 2022 президент Анджей Дуда підписав поправки до Закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території України» та деяких інших законів. Головні зміни регулюють умови надання тимчасового захисту на території країни, в’їзду, перебування, працевлаштування і проживання українців.

Зокрема, в частині, що безпосередньо стосується умов для українських біженців, зміни передбачають таке.

1. Нові положення щодо реєстру PESEL UKR (PESEL-універсальна електронна система реєстрації населення).

Раніше цей статус, що надає права тимчасового захисту в Польщі, автоматично втрачався після виїзду особи з країни більш, ніж на 30 днів. За новими правилами, якщо цей статус автоматично буде втрачено після виїзду воєнного мігранта довше, ніж на 30 днів, але в межах Шенгенської зони, його можна буде відновити. Статус UKR також можна буде відновити якщо людина повернеться до Польщі після виїзду в Україну довше, ніж на 30 днів. Причина повернення має бути обґрунтована — це активні бойові дії за місцем проживання особи.

2. Внесено зміни до положення щодо необхідності вїзду до Польщі безпосередньо з території України, щоб мати право на отримання тимчасового захисту в країні. З 1 липня 2022 р. в’їзд до Польщі може відбуватись і через внутрішні кордони ЄС — особи, що заїжджатимуть в Польщу з ЄС також зможуть претендувати на права воєнних біженців.

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3. Зазнала зміни норма, відповідно до якої господарям, що прихистили вимушених переселенців, виплачувалася грошова допомога у розмірі 40 злотих на проживання та харчування. Введено правило, відповідно до якого заява на отримання грошової допомоги подається протягом одного місяця з останнього дня періоду, на який подається заява. Заявки подані після закінчення встановленого терміну, розглядатися не будуть.

Нагадаємо, що з 1 липня допомогу на українських біженців можна буде оформити лише на найвразливіші категорії населення.

4. Зміни також запроваджують низку комплексних рішень, які мають за мету створення більш гнучких умов на ринку праці для українців, збільшення можливостей для їх запису на курси польської мови, а також створення нових дитячих центрів для дітей з України та додаткових місць в дитячих садках.

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