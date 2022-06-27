Правила змінюються: які країни урізають допомогу українським біженцям — Finance.ua

Правила змінюються: які країни урізають допомогу українським біженцям Вчора 13:03 — Особисті фінанси

Правила змінюються: які країни урізають допомогу українським біженцям

Через чотири місяці війни країни в Європі почали згортати програми допомоги українським біженцям, залишаючи пільги лише для найуразливіших категорій.

Розповідаємо, які країни змінюють умови перебування українців, які тікають від війни, і на що їм можна розраховувати надалі.

Польща

У Польщі за статусом тимчасового захисту з правом на виплати та пільги — номером PESEL зі статусом «Укр» — звернулося понад 1,2 мільйона українців, які прибули з 24 лютого (решта тих, хто прибув, на статус та державну допомогу не претендували).

Із загальної кількості зареєстрованих — понад 500 тисяч людей працездатного віку, половина з яких уже влаштувалися на роботу, повідомляє видання polsatnews.pl

Польща з перших днів прийому біженців оголошувала, що мета допомоги — підтримати українців та допомогти інтегруватися у суспільство, знайти роботу, продовжити навчання, стати фінансово незалежними.

Для того щоб українці мали дах над головою та харчування, було запущено програму «40+» — полякам, які приймали українців у себе вдома та годували їх або розміщували в готелях, базах відпочинку з харчуванням — держава виплачувала по 40 злотих за людину на добу. Так, за 3 гостей поляк міг отримати 3600 злотих на місяць (23,7 тис. гривень).

програма обмежується 120 днями від дня перетину кордону. Це стосується також і тих, хто прибуде у липні, У червні уряд заявив, що цявід дня перетину кордону. Це стосується також і тих, хто прибуде у липні, пояснив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер, повідомило rp.pl.

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Виняток зробили для багатодітних сімей, людей з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних жінок, осіб, які доглядають за немовлятами — за них період виплати «40+» буде продовжено ще на 120 днів.

Тих людей, які вичерпали 120 днів перебування в Польщі і не змогли знайти роботу, а винаймати житло не можуть, влада обіцяє поселити в місця «загального розміщення» та муніципальні приміщення, уточнюючи, що про табори для біженців не йдеться.

В силі залишаються всі виплати (300 злотих одноразово, 500 злотих для дітей віком до 18 років щомісяця, допомога малозабезпеченим сім’ям), безкоштовна медична допомога та школи. А ось пункти з роздачею гуманітарної допомоги та продуктів у багатьох місцях закриваються — збір серед поляків скоротився в рази.

скасування безкоштовного проїзду для біженців з України на всіх напрямках з 1 липня. Польська залізнична компанія PKP Intercity повідомила продля біженців з України на всіх напрямках з 1 липня.

Чехія

Президент Чехії підписав закон про зміну програми підтримки українських біженців, повідомляє «Радіо Україна» у Чехії.

Найближчими днями документ буде опублікований і набуде чинності. Зміни стосуються виплат та медичної допомоги.

На безумовну виплату 500 крон (6300 гривень) зараз ще мають право всі новоприбулі, які отримали візу тимчасової допомоги. Цю суму можна отримати ще 5 разів на місяць, якщо підтвердити скрутне матеріальне становище — відсутність роботи та власності в країні.

За новими умовами, ці 5000 крон біженці вже не отримуватимуть, якщо їм нададуть безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування та гігієнічні засоби. Список адрес безкоштовного розміщення, де постояльців щодня годують та постачають засобами гігієни, Мінпраці надасть Центральний кризовий штаб.

Такі заходи розроблені проти зловживань мігрантами, які приїжджають у країну заради грошової допомоги.

Щоб отримати наступні виплати, потрібно фактично проживати саме в Чехії, а не приїжджати за допомогою з інших країн.

Також вдвічі скоротили термін оплати державою медичного страхування — з року до 150 днів. За цей час біженець може знайти роботу, і внески за нього сплачуватиме роботодавець. Держава продовжить сплачувати страхові внески лише за дітей віком до 18 років, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Максимальний термін розгляду заяви про візу тимчасового захисту продовжать до 60 днів.

Болгарія

Болгарія прийняла в готелях на чорноморському узбережжі 60 тисяч біженців, а на їхнє розміщення та харчування виділялося 40 левів на добу (637 гривень).

Проте з 1 червня у країні скоротили розмір компенсації до 15 левів (238 гривень), тож з початком туристичного сезону українців попросили звільнити готельні номери.

Приймати українців із червня з меншою оплатою погодилися понад 250 об’єктів розміщення. На сайті Bulgaria for Ukraine нашим співгромадянам пояснили, що їх переселять до державних баз відпочинку, від відпочинку в яких цього року відмовилися співробітники їхніх відомств.

Також був опублікований список усіх готелів , які подали заявки на нову програму, серед яких більшість у курортних морських локаціях.

Нову програму розраховано до 31 серпня. Протягом одного-двох місяців біженці мають залишити державні бази, щоб робітники могли піти у відпустку, заявив міністр туризму Христо Проданов.

«Ідея полягає в тому, щоб протягом наступних 3 місяців забезпечити повну інтеграцію цих людей, щоб вони могли почати працювати і жити як болгарські громадяни», — передає слова чиновника видання «Дневник».

До речі, дві третини з 78 тисяч українських біженців, що залишилися в країні, живуть в орендованому житлі або в болгарських сім’ях.

Швейцарія

Державний секретаріат Швейцарії з міграції (SEM) анонсував, що статус захисту громадян України, які втекли від війни, може бути відкликаний, якщо вони перебувають в Україні більше ніж 15 днів на квартал, повідомляв сайт SchengenVisaInfo.com.

Таке положення про поїздки на батьківщину було ухвалено на восьмому засіданні штабу спеціального притулку.

Усім особам, які мають статус захисту S, дозволено в’їжджати в Україну та повертатися до Швейцарії на термін не більше ніж 15 днів на квартал. Однак це положення не поширюється на осіб, які можуть довести, що у них були важливі причини залишитися на більш тривалий період, наприклад, відвідування близького члена сім’ї, який серйозно хворий.

Анулювання статусу захисту може відбутися й у тому випадку, якщо біженці перебувають у третій країні понад два місяці, і Державний секретаріат з міграції вважає, що вони перенесли центр свого життя до тієї країни.

«Якщо людині вже було надано статус захисту в іншій шенгенській державі, їй також не буде надано статус захисту S у Швейцарії», — уточнюється у заяві.

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