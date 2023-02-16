Україна зможе збільшити імпорт електроенергії. ENTSO-E ухвалило відповідне рішення — Finance.ua
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Україна зможе збільшити імпорт електроенергії. ENTSO-E ухвалило відповідне рішення

Енергетика
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Україна зможе збільшити імпорт електроенергії. ENTSO-E ухвалило відповідне рішення
Україна зможе збільшити імпорт електроенергії. ENTSO-E ухвалило відповідне рішення
Європейське енргооб’єднання ENTSO-E 14 лютого ухвалило рішення про збільшення технічної можливості імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
До цього максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби.
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«Це результат нашої спільної наполегливої роботи з європейськими колегами, які глибоко розуміють важливість імпорту для енергосистеми України і надають нам всебічну підтримку у цьому напрямі. Ми будемо й надалі працювати над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою», — сказано в повідомленні.
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Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів комерційного обміну.
«Ця можливість у нас є завдяки синхронізації української та європейської енергосистем, яку Укренерго успішно здійснило 16 березня 2022 року в екстремальних умовах війни», — додали в Укренерго.

Довідка Finance.ua:

  • з 14 лютого в Україні почали діяти нові правила інформування населення про графіки вимкнення електроенергії;
  • на початку лютого в Україну надійшла партія дизельного пального виробництва США. Це перший в історії українського ринку випадок імпорту американських нафтопродуктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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