Герман Галущенко обговорив з послом Туреччини використання плавучих електростанцій в Україні — Finance.ua
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Герман Галущенко обговорив з послом Туреччини використання плавучих електростанцій в Україні

Енергетика
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Туреччина є важливим стратегічним партнером України в енергетичній сфері. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере, що відбулась сьогодні, 15 лютого 2023 року.
Сторони обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема використання турецьких плавучих електростанцій для постачання електроенергії в Україну.
Герман Галущенко підкреслив, що Туреччина є важливим стратегічним партнером нашої країни і українська сторона зацікавлена у зміцненні подальшої співпраці. Особливо враховуючи загрози регіональній енергетичній безпеці, спричинені військовою агресією росії.
«Плавучі електростанції — це можливість забезпечення генерацією певного регіону, це один з елементів децентралізації енергосистеми. Особливо це важливо в умовах, коли росія продовжує щодня атакувати наші енергооб’єкти», — зазначив Герман Галущенко.
Українська і турецька сторони домовилися продовжити перемовини з цього питання, приділивши особливу увагу безпеці плавучих електростанцій та місцям їх розташування.
Герман Галущенко висловив співчуття пану Послу у зв’язку з трагедією — землетрусом, який забрав життя десятків тисяч мешканців Туреччини.
Міністр подякував за допомогу, яку турецька сторона надає українському енергетичному сектору. Зокрема, у грудні 2022 року через Турецьке агентство співробітництва та координації Харків та Херсон отримали у вигляді гуманітарної допомоги 180 генераторів.
За матеріалами:
Finance.ua
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