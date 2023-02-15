Герман Галущенко обговорив з послом Туреччини використання плавучих електростанцій в Україні — Finance.ua

Герман Галущенко обговорив з послом Туреччини використання плавучих електростанцій в Україні Сьогодні 20:20 — Енергетика

Туреччина є важливим стратегічним партнером України в енергетичній сфері. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере, що відбулась сьогодні, 15 лютого 2023 року.

Сторони обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема використання турецьких плавучих електростанцій для постачання електроенергії в Україну.

Герман Галущенко підкреслив, що Туреччина є важливим стратегічним партнером нашої країни і українська сторона зацікавлена у зміцненні подальшої співпраці. Особливо враховуючи загрози регіональній енергетичній безпеці, спричинені військовою агресією росії.

«Плавучі електростанції — це можливість забезпечення генерацією певного регіону, це один з елементів децентралізації енергосистеми. Особливо це важливо в умовах, коли росія продовжує щодня атакувати наші енергооб’єкти», — зазначив Герман Галущенко.

Українська і турецька сторони домовилися продовжити перемовини з цього питання, приділивши особливу увагу безпеці плавучих електростанцій та місцям їх розташування.

Герман Галущенко висловив співчуття пану Послу у зв’язку з трагедією — землетрусом, який забрав життя десятків тисяч мешканців Туреччини.

Міністр подякував за допомогу, яку турецька сторона надає українському енергетичному сектору. Зокрема, у грудні 2022 року через Турецьке агентство співробітництва та координації Харків та Херсон отримали у вигляді гуманітарної допомоги 180 генераторів.

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