Українців по-новому інформуватимуть про відключення електроенергії — Finance.ua

Українців по-новому інформуватимуть про відключення електроенергії Сьогодні 11:34 — Енергетика

З 14 лютого в Україні почали діяти нові правила інформування населення про графіки вимкнення електроенергії.

Відповідні рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на своєму засіданні.

Рішенням регулятор зобов’язав операторів систем розподілу забезпечити ряд вимог. Зокрема, розміщувати на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформацію про час початку та закінчення перерви електроживлення об’єкта споживача із зазначенням, у тому числі назв перерв.

Крім того, обленерго має розміщувати на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет актуальні графіки погодинного відключення об’єктів споживачів.

Додатково визначено вимоги щодо інформації, яка має міститися у повідомлені про час початку та очікуваного закінчення відповідної перерви електроживлення.

Також цим рішенням зобов’язано електропостачальників забезпечити інформування споживачів про наявні можливі ресурси операторів систем розподілу для отримання актуальної інформації про перерви електропостачання шляхом розміщення відповідної інформації: на власних офіційних вебсайтах, на платіжних документах або за допомогою засобів електронного зв’язку тощо.

«Крім того, рекомендовано операторам систем здійснювати адресне повідомлення споживачів про перерви в електроживленні внаслідок застосування заходів з обмеження споживання за допомогою засобів електронного зв’язку», — зазначає НКРЕКП.

УНІАН За матеріалами:

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