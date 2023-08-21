Україна змінила світовий ринок пального, — експерт Сьогодні 08:35 — Енергетика

Україна змінила світовий ринок пального, — експерт

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн пояснив, як Україна змінила розстановку сил на світовому ринку пального, коли домоглася санкцій проти російської нафтової галузі.

За його словами , традиційні постачальники нафтопродуктів в Африку, Азію, Південну Америку витісняються російським «підсанкційним» пальним, яке продається з великим дисконтом, й змушені шукати нові ринки збуту. Саме тому ринок пального у Європі та Україні суттєво диверсифікується. Сюди потрапляють американські нафтопродукти та пальне з Перської затоки. Втім, велику частку складає й горюче з Індії, яка скуповує дешеву російську нафту, отримує на НПЗ продукт з низькою собівартістю й тому має довге «логістичне плече».

Куюн вважає, що цим постачальникам економічно цікавіше везти продукт у далеку Європу, ніж продавати за безцінь у своєму регіоні. Один з таких нових маршрутів — з Кувейту в польський Щецин, де розташований термінал української компанії UPG.

«Україна відчуває глобальні трансформації як ніхто інший. По великому рахунку, ми й ініціювали зміну глобальних енергетичних потоків, коли домоглися санкцій проти ворога», — сказав експерт.

Наразі Україна отримує пальне з понад 20 країн:

Бельгія, Болгарія, Польща, Греція, Ізраїль, Індія, Італія, Казахстан, Кувейт, Литва, Нідерланди, Німеччина, ОАЕ, Саудівська Аравія, США, Словаччина, Угорщина, Румунія, Туреччина, Туркменістан, Фінляндія, Швеція.

«Ми першими довели, що без російського пального можна жити, а зараз в цьому переконується Європа й світ», — додав він.

Через військову агресію росії проти України, Білорусь, яка до 2022 року майже весь експортний ресурс продавала в Україні і заробляла приблизно 900 доларів за тонну, зараз отримує не більше 350−400 доларів за тонну. Союзники кремлівського режиму змушені відправляти свій товар через російські порти у Саудівську Аравію й інші «недалекі» пункти або залізницею в Середню Азію.

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Аналогічні проблеми і в росіян. За даними експерта, останніми місяцями вони нарощують постачання дизпального у Бразилію — за 15 тисяч кілометрів морським транспортом. І там, в Бразилії, щоб купити лояльність місцевої влади, ще змушені давати дисконт до ринку.

«Це все призводить до втрат агресора й саме на це націлені санкції», — пояснив Куюн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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