Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій

Енергетика
85
Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
Ця зима може виявитися тяжчою для української енергосистеми, ніж минула. Таку думку висловив експерт Олег Жданов.
За його словами, ситуацію погіршує те, що російські загарбники вже зруйнували досить велику частину енергосистеми України. Крім того, тепер для створення «блекаута» окупантам знадобиться менше ракет.
«Ми до сьогоднішнього дня тягнемо всю нашу енергетику на старій радянській системі, яка передбачала дубляж всього. У будь-якій трансформаторній будці є що? Два трансформатори. І навіть колись була норма, що сукупне навантаження на них не повинне перевищувати потужність одного — обидва можна було вантажити не більше ніж на 50%, щоб потужності перекидалися з одного на інший в разі аварії», — пояснив Жданов.
Експерт стверджує, що Україна поступово підвищувала цю планку, зараз вони «гудуть на повну котушку». «Ми намагаємося це відновити, не встигаємо. Тягнемо життєдіяльність енергосистеми на другій половині, яка вціліла. За рахунок дубляжу ми пройшли минулу зиму з мінімальними блекаутами. Сьогодні досить вибити будь-яку силову підстанцію і у нас почнуться проблеми. Подача електроенергії буде можлива тільки після її відновлення. Не методом перекидання потужностей, а вже методом відновлення самих елементів енергосистеми», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.