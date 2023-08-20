Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій — Finance.ua

Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій Сьогодні 21:10 — Енергетика

Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій

Ця зима може виявитися тяжчою для української енергосистеми, ніж минула. Таку думку висловив експерт Олег Жданов.

За його словами, ситуацію погіршує те, що російські загарбники вже зруйнували досить велику частину енергосистеми України. Крім того, тепер для створення «блекаута» окупантам знадобиться менше ракет.

«Ми до сьогоднішнього дня тягнемо всю нашу енергетику на старій радянській системі, яка передбачала дубляж всього. У будь-якій трансформаторній будці є що? Два трансформатори. І навіть колись була норма, що сукупне навантаження на них не повинне перевищувати потужність одного — обидва можна було вантажити не більше ніж на 50%, щоб потужності перекидалися з одного на інший в разі аварії», — пояснив Жданов.

Експерт стверджує, що Україна поступово підвищувала цю планку, зараз вони «гудуть на повну котушку». «Ми намагаємося це відновити, не встигаємо. Тягнемо життєдіяльність енергосистеми на другій половині, яка вціліла. За рахунок дубляжу ми пройшли минулу зиму з мінімальними блекаутами. Сьогодні досить вибити будь-яку силову підстанцію і у нас почнуться проблеми. Подача електроенергії буде можлива тільки після її відновлення. Не методом перекидання потужностей, а вже методом відновлення самих елементів енергосистеми», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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