Україна збирається вивчити варіант з приватними інвестиціями в аеропорти — Finance.ua

Україна збирається вивчити варіант з приватними інвестиціями в аеропорти Сьогодні 19:32 — Казна та Політика

Україна збирається вивчити варіант з приватними інвестиціями в аеропорти

Попри війну і тимчасове припинення авіасполучення, Україна готується до післявоєнного перезапуску авіації. ЄБРР та IFC разом з Мінрозвитку проведуть комплексне дослідження щодо залучення приватних інвестицій у розвиток та управління аеропортами, зокрема в Борисполі, Одесі та Львові. Результати планують оприлюднити вже у серпні.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) представили Міністерству розвитку громад та територій України план комплексного дослідження щодо залучення приватного сектору до управління та утримання українських аеропортів.

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Як зазначається, під час зустрічі, яку провела заступниця міністра Марина Денисюк, експертні команди ЄБРР та IFC окреслили технічне завдання дослідження і подальший алгоритм його проведення. Проєкт охопить аеропорти «Бориспіль», «Одеса», «Львів» та інші.

«Попри те, що війна триває і наразі авіасполучення з Україною призупинене, ми маємо зберегти інфраструктуру наших аеропортів у технічно справному стані. Це — запорука швидкого відновлення повномасштабних авіаперевезень, щойно це стане можливим», — наголосила Денисюк.

Метою дослідження є напрацювання ефективних моделей участі приватного сектору, які допоможуть:

зменшити навантаження на державний бюджет під час війни;

зберегти функціональний стан аеропортової інфраструктури;

забезпечити оперативне відновлення авіасполучення після завершення бойових дій.

«Ми постійно наголошуємо, що розглядаємо приватний сектор як одного з головних учасників у процесах відбудови. Водночас процеси інвестування різняться у різних секторах. Для того, щоб визначити оптимальні шляхи залучення такого фінансування, необхідно детально вивчати можливості та специфіку кожного окремого сектору», — пояснила Денисюк.

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Дослідження передбачає техніко-економічну, фінансову та інституційну оцінку стану аеропортів, розробку потенційних моделей співпраці з приватними операторами, включно з концесійними механізмами, та проведення ринкових консультацій із ключовими гравцями авіаційного сектору.

ЄБРР вже визначив технічного консультанта, а IFC — юридичного. Обидві організації погодилися підтримувати постійну комунікацію з Міністерством для координації дослідження.

«Дякуємо ЄБРР та IFC за готовність провести дослідження. Воно дасть поштовх для подальшого вивчення довгострокових механізмів приватного інвестування, включно з моделями на основі концесій, які можуть бути актуальними для етапу післявоєнного відновлення», — підсумувала Марина Денисюк.

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