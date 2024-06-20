Україна запустить механізм мінімальних цін для експорту агропродукції не раніше серпня — Мінагрополітики — Finance.ua
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Україна запустить механізм мінімальних цін для експорту агропродукції не раніше серпня — Мінагрополітики

Аграрний ринок
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Україна запустить механізм мінімальних цін для експорту агропродукції не раніше серпня — Мінагрополітики
Україна запустить механізм мінімальних цін для експорту агропродукції не раніше серпня — Мінагрополітики
Нові правила, що забороняють експорт української сільськогосподарської продукції нижче за офіційні мінімальні ціни, почнуть діяти не раніше серпня.
Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Михайло Соколов, пише Reuters.
Новий механізм експортних цін поширюватиметься на постачання пшениці, кукурудзи, олії, соєвих бобів, ріпаку та деяких інших сільськогосподарських товарів.
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Уряд підготував розрахунки щодо встановлення мінімальних експортних цін на деякі сільськогосподарські товари для збільшення доходів.
Відповідно до нових правил мінімально допустимі експортні ціни розраховуватимуться на основі даних Державної митної служби з урахуванням умов постачання за попередній місяць та з використанням знижки 10%.
«Я не очікую, що це відбудеться раніше серпня», — заявив Соколов на онлайн-зустрічі з аналітиками та трейдерами.
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У травні український парламент ухвалив поправки до закону, який запроваджує нові правила, і Соколов заявив, що закон набуде чинності 1 липня.
Він повідомив, що для запуску механізму мінімальних цін ще необхідно ухвалити низку урядових документів, але не назвав точну дату, коли нова процедура почне діяти.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроекти № 10 168−2 та 10 169−2, якими вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів щодо вдосконалення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів. Цими документами визначаються мінімальні експортні ціни на агропродукцію, в першу чергу, на зернові та олійні.
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Мінагрополітики очікує, що запровадження законів створить механізми для боротьби з тіньовим експортом зернових та олійних культур. Мінімальні ціни після вступу в дію законів визначатимуться на основі розроблених міністерством методик щомісяця 10 числа.
За матеріалами:
Forbes.ua
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