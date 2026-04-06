Україна запускає міжнародний поїзд Київ — Варна: коли з’явиться маршрут

Казна та Політика
Запустити нове міжнародне залізничне сполучення планують вже на літній сезон
В Україні планують запустити новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Варна, який пролягатиме через Львів, Чернівці, румунські Сучаву та Бухарест.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
За результатами перемовин з іноземними партнерами вже досягнуто конкретних домовленостей щодо маршруту та графіка руху поїзда, узгоджених у найбільш вигідній для України конфігурації.
«Запуск прямого залізничного сполучення з Болгарією — це не лише про комфорт подорожей. Це про нові можливості для мобільності українців, посилення економічних і гуманітарних зв’язків з країнами ЄС та ефективну міжнародну логістику навіть в умовах війни», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Мета Мінрозвитку — запустити нове міжнародне залізничне сполучення вже на літній сезон.

Маршрут

Маршрут проходитиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест до Варни.
«Таке рішення є важливим як з точки зору логістики, так і з огляду на зручність для пасажирів», — зазначають у міністерстві.
Орієнтовний час у дорозі становитиме менше ніж 30 годин. Остаточний час буде підтверджено після проходження тестового поїзда.

Тарифна політика

Окремим важливим предметом переговорів залишається тарифна політика. Румунська сторона попередньо погодила включення маршруту до механізму PSO (Public Service Obligation), що відкриває можливість для зниження вартості квитків. Перемовини з цього питання тривають.
Наступними кроками стануть фіналізація тарифного рішення та проходження тестового поїзда, який дозволить визначити всі технічні нюанси маршруту.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
