Україна залучила до розмінування сільгоспземель американську Tetra Tech. Компанія почала роботу в пʼяти областях — Finance.ua

Україна залучила до розмінування сільгоспземель американську Tetra Tech. Компанія почала роботу в пʼяти областях Вчора 20:40 — Фондовий ринок

Україна залучила до розмінування сільгоспземель американську Tetra Tech. Компанія почала роботу в пʼяти областях

Американська компанія Tetra Tech — один із світових лідерів з розмінування — розпочала роботу в Київській, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській областях.

Про це повідомив представник компанії Джеффрі Томас Колдуелл на зустрічі із керівництвом Мінагрополітики України. Наприкінці 2022 року Tetra Tech отримала від Держдепу США контракт на $47,6 млн на гуманітарне розмінування в Україні.

Сторони обговорили співпрацю в аграрному секторі. Зокрема, питання гуманітарного розмінування земель сільгосппризначення.

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Як зазначив заступник міністра агрополітики Денис Башлик, близько 500 000 га землі сільгосппризначення потребують розмінування, але процес відбувається повільно через обмеженість у ресурсах.

За його словами, в Україні працює близько 20 компаній з розмінування, але цього дуже мало.

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Своєю чергою Джеффрі Томас Колдуелл запевнив, що Tetra Tech надасть необхідну технічну допомогу для розмінування, а також допоможе з навчанням спеціалістів. Він додав, що для прискорення процесу розмінування компанія використовуватиме новітні технології.

Компанія Tetra Tech (США) — один зі світових лідерів з розмінування. Наприкінці 2022 року Tetra Tech отримала від Держдепу США контракт на $47,6 млн на гуманітарне розмінування в Україні. Компанія допомагатиме виявляти й знешкоджувати протипіхотні міни, нерозірвані та покинуті боєприпаси, саморобні пристрої та інші вибухонебезпечні предмети. Також Tetra Tech проводитиме навчання з розмінування за міжнародними стандартами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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