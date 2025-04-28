«Нафтогаз» підписав угоду про термінову закупівлю газу — Finance.ua

«Нафтогаз» підписав угоду про термінову закупівлю газу Сьогодні 13:13 — Фондовий ринок

«Нафтогаз» підписав угоду про термінову закупівлю газу

«Нафтогаз України» підписав угоду про залучення 270 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та угоду про грант 140 млн євро від Норвегії для термінової закупівлі 1 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Відповідні кредитна та грантова угоди були підписані очільником Групи Нафтогаз Романом Чумаком та заступником директора ЄБРР в Україні Марком Магалецьким», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти уже доступні для «Нафтогазу» й будуть спрямовані на імпорт газу.

«Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру», — зазначив очільник компанії Роман Чумак.

Економічна Правда За матеріалами:

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