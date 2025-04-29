Корейська компанія інвестуватиме в будівництво в Україні двох заводів — Finance.ua
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Корейська компанія інвестуватиме в будівництво в Україні двох заводів

Фондовий ринок
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Компанія City One Development (COD) бізнесмена Валерія Кодецького, колишнього бізнес-партнера Василя Хмельницького, та багатопрофільна інвестиційна корпорація ITOXI Corp. (Південна Корея) уклали меморандум про довгострокову співпрацю.
Це партнерство спрямоване на розвиток виробництва скла в Україні.
Про це пише Інтерфакс Україна.
«Ми раді, що наші зусилля із залучення іноземного партнера з дружньої країни втілилися в реальну угоду», — зазначив президент групи компаній City One Development Валерій Кодецький. —  «Це лише перший крок на довгому шляху реалізації наших спільних планів, і ми впевнені, що наше партнерство стане важливим внеском у розвиток української економіки».
Меморандум передбачає, що на першому етапі реалізації проєкту в межах індустріальних парків Місто Скла (Березань Київської обл.) та Галіція (Калуш Івано-Франківськой обл.) буде збудовано два заводи з виробництва скла.
City One Development розпочала будівництво першого заводу з виготовлення флоат-скла в Березані на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Потужності заводу передбачають виробництво 600 тонн скла на добу, а сам проєкт оцінюється в $140 млн. Він реалізується в межах індустріального парку Місто Скла.
Також наприкінці 2024 року компанія розпочала будівництво другого заводу в межах індустріального парку Галіція.
Очікується, що введення в експлуатацію першого заводу відбудеться у 2027 році, другого — у 2028 році.
«Підписаний меморандум є важливим етапом, що підтверджує наші наміри інвестувати у розвиток скляної промисловості країни», — сказав генеральний директор ITOXI Corp. Алекс Чеон. — «На даний момент триває оформлення угоди щодо придбання частки компанії в межах цього проєкту».
За матеріалами:
НВ
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