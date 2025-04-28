«Київстар» та «Vodafone Україна» завершили обмін частотами — Finance.ua
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«Київстар» та «Vodafone Україна» завершили обмін частотами

Фондовий ринок
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Українські мобільні оператори «Київстар» і «Vodafone Україна» завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц, що дозволило усунути проблему «розірваного» спектра.
Про це повідомила CEO «Vodafone Україна» Ольга Устинова.
«Ми завершили обмін частотами», — зауважила Устинова.
«Vodafone Україна» і «Київстар» розпочали обмін частотами в кінці січня. Останньою областю де він відбувся, стала Дніпропетровська. В результаті компанії змогли сформувати суцільні смуги 2Х20 МГц в діапазоні 2100 МГц, що дозволило зменшити витрати через більш ефективне використання ресурсу і пришвидшити передачу даних.
«Київстар» на аукціоні проведеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) 19 листопада 2024 року, придбав ліцензію на використання додаткового радіочастотного спектра в діапазоні 2100 МГц (технейтральний 3G і 4G). Придбана на аукціоні смуга частот не була сусідньою з уже наявною у компанії, тому компанія ініціювала процес обміну.
НКЕК на засіданні 15 січня погодила обмін частотами в спектрі 2100 МГц між операторами мобільного зв’язку «Київстар» і ПрАТ «ВФ Україна» («Vodafone Україна»).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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