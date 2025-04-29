Найтонший смартфон Samsung стане ще тоншим — Finance.ua

Найтонший смартфон Samsung стане ще тоншим 29.04.2025, 00:23 — Фондовий ринок

Найтонший смартфон Samsung стане ще тоншим

Інсайдер Anthony поділився новою інформацією про майбутні смартфони Samsung. Він вже неодноразово публікував точні дані про продукцію компанії, тому його відомості заслуговують на увагу.

За його інформацією, південнокорейський виробник вирішив зробити корпуси своїх флагманів ще тоншими, ніж планувалося раніше. Так, Galaxy S25 Edge отримає корпус товщиною лише 5,8 мм замість очікуваних 6,2 мм. Це зробить його найтоншим смартфоном в історії Samsung.

Переробці піддався і складаний флагман Galaxy Z Fold: його товщина у складеному стані становитиме 8,2 мм замість раніше обговорюваних 9,5 мм.

Зміни торкнуться і більш доступної розкладачки Galaxy Z Flip 7. Хоча точні параметри поки не названі, відомо, що новинка буде тоншою за нинішню модель, яка має товщину 14,9 мм.

Анонси цих пристроїв очікуються в найближчі місяці. Samsung робить ставку на вишуканість і зручність у використанні, продовжуючи тренд на надтонкі флагмани.

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