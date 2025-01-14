Україна залучатиме іноземних партнерів до модернізації військової техніки — Finance.ua

Україна залучатиме іноземних партнерів до модернізації військової техніки Сьогодні 04:03

Україна залучатиме іноземних партнерів до модернізації військової техніки

Іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для Сил оборони України. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

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«Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг. Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів», — сказав заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

Зокрема, у постанові Кабміну детально прописано:

порядок передачі техніки для модернізації;

вимоги до підтримання її справності;

питання навчання персоналу та контролю якості.

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Модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій. Така ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці.

Також врегульовано розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції.

«Нововведення дозволять забезпечити потреби в розробці нових зразків та модернізації існуючого озброєння, військової та спеціальної техніки. Це сприятиме посиленню обороноздатності України в умовах протидії російській агресії», — зазначив начальник Державного науково-дослідного інституту авіації полковник Владислав Шостак.

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