Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам вартість логістики — Finance.ua
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Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам вартість логістики

Аграрний ринок
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Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам вартість логістики
Україна закликає Єврокомісію компенсувати фермерам вартість логістики
Влада України звернулася до Єврокомісії щодо компенсації вартості логістики українським фермерам у перерахунку 30 євро на одну тонну.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
Рішення про компенсацію Єврокомісією логістичних витрат на транспортування агропродукції з України до морських портів Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Хорватії, Словенії та Нідерландів покращить можливості безперебійного експорту української агропродукції. Неможливо гарантувати світову продовольчу безпеку без українського зерна.
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За його словами, у зв’язку із заблокованими чорноморськими портами вартість транспортування українського зерна до дальніх європейських портів для фермера дуже дорога. А подальша доставка агропродукції з цих портів у країни Африки, Азії і Близького Сходу — збиткова для українського аграрія.
«Мінагрополітики та Уряд звернулися до Єврокомісії щодо компенсації вартості логістики українським фермерам у перерахунку 30 євро на одну тонну. Надання таких субсидій, які платитимуть тільки при доставці продукції в дальні європейські порти, покращить експорт, у тому числі, позитивно вплине на транзит через Польщу, Угорщину, Словаччину та Болгарію», — повідомив Тарас Висоцький.
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Перший заступник Міністра також зауважив, що Україна звернулася до Туреччини, ООН та інших міжнародних партнерів щодо забезпечення експорту українського зерна.
Нагадаємо, Єврокомісією до 15 вересня 2023 року введені обмеження експорту 4 культур з України до 5 країн-сусідів: Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії.
Водночас, поки не відомо, чи продовжать усі ці країни блокування після 15 вересня. На позиції продовження блокування наполягає польська сторона, однак, нещодавно з’явилася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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