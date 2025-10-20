Україна є найперспективнішим ринком для інвестицій в ОПК — Шмигаль Сьогодні 09:12

Україна стає світовим центром виробництва сучасних безпекових рішень та перетворюється на один із найперспективніших ринків для інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

Таку думку висловив міністр оборони Денис Шмигаль, пише пресслужба Міністерства оборони.

Він також нагадав про плани створення спільних виробництв з партнерами на території України та за її межами.

«На виконання завдання Президента ми створюємо нові механізми для розвитку вітчизняних підприємств. За три роки наші спроможності оборонного виробництва зросли у 35 разів», — зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що українська оборонна екосистема налічує вже близько 900 підприємств (приблизно 100 державних і 800 приватних) та близько 1 000 команд інженерів і розробників, які щоденно працюють над інноваціями. А спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у 35 млрд дол.

Міністр заявив, що цього року розвиток оборонної промисловості вийшов на новий рівень: запускаються спільні виробництва в Україні та за її межами, залучаються інвестиції для системного масштабування потужностей. Вже 25 закордонних компаній, включно зі світовими гігантами у сфері ОПК, перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні, додав він.

За словами Шмигаля, такі проєкти охоплюють широкий спектр оборонних потреб — від традиційної артилерії до передових безпілотних систем із застосуванням штучного інтелекту.

Понад 40% зброї на фронті сьогодні — українського виробництва. Український досвід бойових дій і перевірені на полі бою технології викликають інтерес у партнерів по всьому світу. Це свідчення ефективності підходу України до розбудови власного індустріального потенціалу, уточнив Шмигаль.

«Ми готові ділитися досвідом, запускаючи масштабні промислові проєкти з партнерами. Цим ми зміцнюємо спроможності української армії та закладаємо фундамент технологічної переваги для України та союзників», — зазначив міністр.

