Україна взяла пільговий кредит в $530 млн від Світового банку: спрямує на бюджетні виплати — Finance.ua

Україна взяла пільговий кредит в $530 млн від Світового банку: спрямує на бюджетні виплати Вчора 09:45 — Казна та Політика

Україна взяла пільговий кредит в $530 млн від Світового банку: спрямує на бюджетні виплати

Україна отримає від Світового банку додаткове фінансування на 529,9 млн дол. США. Міністр фінансів Сергій Марченко підписав відповідну угоду. Гроші спрямують на нагальні потреби, у тому числі для виплат пенсій та зарплат бюджетникам.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Сума позики становить 529,9 млн дол. США. Ці кредитні кошти, як повідомляється, буде надано на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії: термін погашення кредиту — 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка — 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

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«Кошти позики буде спрямовано до загального фонду Держбюджету України на відшкодування виплат на оплату праці співробітників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо», — повідомили у Мінфіні.

Крім того, сторони під час підписання угоди обговорили стан реалізації портфелю діючих спільних проектів між Україною та Світовим банком, а також можливу ініціацію нових спільних проектів на підтримку України.

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