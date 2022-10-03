Україна отримає від ЄС 5 млн євро на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будинків — Finance.ua
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Україна отримає від ЄС 5 млн євро на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будинків

Казна та Політика
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Україна отримає від ЄС 5 млн євро на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будинків
Україна отримає від ЄС 5 млн євро на відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій будинків
Державна установа «Фонд енергоефективності» отримає від Європейського Союзу 5 млн євро на пілотну програму з відновлення будинків, яка стартуватиме у жовтні.
Про це повідомляє сайт Фонду енергоефективності.
Зазначається, що за попередніми прогнозами, в середині жовтня 2022 року Фонд енергоефективності запустить пілотну грантову програму, яка передбачатиме надання ОСББ грантів на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100% вартості матеріалів та робіт на проведення першочергових ремонтних робіт у будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій. На реалізацію цього пілотного проєкту Євросоюз виділив 5 млн євро.
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Поки що програма буде реалізовуватися у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській. У Фонді енергоефективності розраховують надати підтримку щонайменше 60 будинкам, в яких створено ОСББ. Максимальний розмір гранту становитиме 6 млн гривень на один будинок.
Водночас у Фонді енергоефективності сподіваються на збільшення фінансування програми відновлення. Так, для збільшення кількості будинків — учасників програми до 1000 потрібно орієнтовно 3 млрд гривень або 75 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
lb.ua
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