Відновлення в Україні критично необхідних об'єктів: скільки виділено коштів — Finance.ua
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Відновлення в Україні критично необхідних об'єктів: скільки виділено коштів

Казна та Політика
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Уряд виділив понад 4 млрд грн на швидке й критично необхідне відновлення інфраструктури населених пунктів.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль ,напередодні уряд виділив ще 370 млн грн на відновлення інфраструктури деокупованих областей. Зокрема, 70 млн грн — на відновлення Харківської ТЕЦ-3 та 300 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій та відбудови об’єктів Київської області.
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«Загалом станом на сьогодні урядом виділено понад 4 млрд грн на швидке й критично необхідне відновлення. З них 2,7 млрд грн — пряме фінансування областей і міст. 1,4 млрд грн — це кошти на закупівлю будівельних матеріалів, які в подальшому використовуються в областях для відновлення об’єктів», — сказав Шмигаль.
Як зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, загальна кількість об’єктів у деокупованих областях, яка потребує відновлення, вже досягла майже 51 тисячі. З них 43 тисячі — об’єкти житлового фонду.
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За інформацією Мінрегіону, на сьогодні кошти партнерів із розвитку покривають відновлення 6 тисяч об’єктів. Водночас загальний обсяг освоєних коштів, виділених із резервного фонду державного бюджету, становить 57%.
Прем’єр-міністр також повідомив, що уряд працює з Верховною Радою над збільшенням обсягу резервного фонду держбюджету на 3 млрд грн: «Розраховуємо, що вже невдовзі отримаємо додаткові можливості, аби оперативно реагувати на запити регіонів».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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