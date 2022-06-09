Україна вже отримала перший мільярд доларів з $40 мільярдів підтримки від Штатів — Finance.ua

Україна вже отримала перший мільярд доларів з $40 мільярдів підтримки від Штатів

Вчора 10:12 — Казна та Політика

Україна вже отримала перший мільярд доларів з $40 мільярдів підтримки від Штатів

Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США обсягом 40 млрд доларів вже прибула в Україну.

Про це повідомило Посольство США в Україні.

У середу, 8 червня, посол Бріджит Брінк зустрілася з віцепрем’єр-міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Кирилом Шевченком. Сторони обговорили, як підтримка США може зміцнити економіку України в умовах жорстокої війни росії.

Брінк повідомила, що у рамках пакету в 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Байденом 21 травня, пряма підтримка в розмірі 1 млрд дол. вже прибула.

Ще 7,5 млрд доларів грантової допомоги надійдуть незабаром. У посольстві наголосили, що США працюють над тим, аби якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова розповіла, на які цілі підуть 40 мільярдів доларів допомоги, яку нещодавно своїм підписом схвалив Джо Байден. Понад половину, 23,75 млрд, передбачено на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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