Світовий банк схвалив транш для України на 1,5 млрд дол: як використають ці гроші — Finance.ua

Світовий банк схвалив транш для України на 1,5 млрд дол: як використають ці гроші

Вчора 11:00 — Казна та Політика

Виконавча рада Світового банку затвердила додаткове фінансування України на суму 1,49 мільярда доларів.

Як пише Reuters , новий транш є додатком до вже обіцяної підтримки у понад 2,5 мільярда доларів. Таким чином, загальна сума допомоги Україні від Світового банку склала вже понад 4 мільярди доларів.

У заяві Світового банку йде мова про те, що цей транш на майже 1,5 мільярда доларів для України підтримують фінансові гарантії від Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, а шляхом паралельного фінансування проект підтримує Італія. Крім того, будуть і внески нового багатостороннього донорського трастового фонду.

Наголошується, що ці кошти підуть на виплату зарплат державним та соціальним працівникам.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділить 30 мільярдів доларів у найближчі 1,5 року для подолання продовольчої кризи у світі. Найближчим часом буде виділено 12 мільярдів доларів. Ці кошти спрямують на проєкти, які підтримуватимуть сільське господарство, надаватимуть соціальний захист для пом’якшення наслідків підвищення цін на продовольство.

Довідка Finance.ua:

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