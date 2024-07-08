Україна вийде з угоди СНД про транзит товарів — Finance.ua

Україна вийде з угоди СНД про транзит товарів Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді вийти з угоди країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) про порядок транзиту товарів і транспортних засобів.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

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«Схвалено проєкт Закону „Про вихід з Угоди про порядок транзиту через території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав“. Законопроектом передбачено, у звʼязку з повномасштабною збройною агресією рф проти України та участю в ній рб, що повністю порушує принципи та норми міжнародного права, вихід України з Угоди про порядок транзиту через території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 4 червня1999 в Мінську та ратифікованої Законом України від 22 лютого 2001 N 2283-II», — написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 травня підписав укази про вихід України з низки угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

УНН За матеріалами:

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