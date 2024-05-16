Президент підписав укази про вихід України з низки угод та рішень СНД — Finance.ua

Президент підписав укази про вихід України з низки угод та рішень СНД Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Президент підписав укази про вихід України з низки угод та рішень СНД

Президент України Володимир Зеленський 15 травня підписав укази про вихід України з низки угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомляє Рубрика, посилаючись на Офіс Президента.

На сайті зазначено, що Президент підписав чотири укази. Один із них свідчить, що Україна вийшла з угоди між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил.

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Другий указ говорить про те, що Україна вийшла з угоди Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні сили і Прикордонні війська.

Третій передбачає, що Україна вийшла з угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння. У четвертому вказується, що Україна вийде з таких рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав:

Рішення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;

Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;

Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Нагадаємо, у лютому Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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