Президент підписав укази про вихід України з низки угод та рішень СНД — Finance.ua

Президент підписав укази про вихід України з низки угод та рішень СНД
Президент України Володимир Зеленський 15 травня підписав укази про вихід України з низки угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.
Про це повідомляє Рубрика, посилаючись на Офіс Президента.
На сайті зазначено, що Президент підписав чотири укази. Один із них свідчить, що Україна вийшла з угоди між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил.
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Другий указ говорить про те, що Україна вийшла з угоди Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні сили і Прикордонні війська.
Третій передбачає, що Україна вийшла з угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння. У четвертому вказується, що Україна вийде з таких рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав:
- Рішення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;
- Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;
- Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Нагадаємо, у лютому Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.
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