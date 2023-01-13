Україна вийшла ще з двох угод СНД — Finance.ua
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Україна вийшла ще з двох угод СНД

Казна та Політика
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Україна вийшла з двох угод СНД — з Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування та з Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності.
За відповідні закони 0168 та 0162 проголосували 352 та 322 парламентарів, написав у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»).
Рішення були прийняті у зв’язку зі збройною агресією рф проти України та з метою відмежування від СНД і зменшення договірно-правових зобов’язань у рамках цього утворення, координуючим центром якого є держава-агресор та держави-учасниці — держави, які не засудили збройну агресію рф проти України, не підтримали або утрималися від голосування за Резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 2 березня 2022 року щодо агресії рф проти України.
Зазначено, що співробітництво на підставі Конвенції не є інтенсивним, а отже, вихід із неї не матиме суттєвого впливу на співробітництво у сфері передачі осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування з іншими державами-учасницями СНД, оскільки здійснюватиметься на підставі Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року, двосторонніх договорів про передачу засуджених осіб.
За їхньої відсутності — згідно з внутрішнім законодавством України на основі принципу взаємності. Надалі це сприятиме розвитку двосторонніх договірно-правових відносин шляхом укладення відповідних договорів з тими державами, у відносинах з якими виникатиме необхідність додаткового врегулювання у сфері передачі засуджених осіб для подальшого відбування покарання, у тому числі осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування.
Водночас з виходом України з Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності, буде зменшено кількість зобов’язань України в рамках СНД, учасницями якої на сьогодні є більшість держав, що прямо або опосередковано підтримують рф у її агресивній політиці проти України, та у відносинах з державою-агресором безпосередньо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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