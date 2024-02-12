Україна вийшла ще з трьох угод із країнами СНД — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна вийшла ще з трьох угод із країнами СНД

Казна та Політика
130
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, вчиненої 14.11.2008 у м. Кишиневі», — поінформував він.
Водночас уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень. Дана угода була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.
Окрім того, за словами посадовця, було здійснено вихід України з Угоди про профілактику йод-дефіцитних станів серед населення держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, що була підписана в 2001 році у білоруській столиці.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.