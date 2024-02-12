Україна вийшла ще з трьох угод із країнами СНД — Finance.ua

Україна вийшла ще з трьох угод із країнами СНД Сьогодні 09:41 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі , передає Укрінформ.

«Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, вчиненої 14.11.2008 у м. Кишиневі», — поінформував він.

Водночас уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень. Дана угода була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.

Окрім того, за словами посадовця, було здійснено вихід України з Угоди про профілактику йод-дефіцитних станів серед населення держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, що була підписана в 2001 році у білоруській столиці.

Укрінформ За матеріалами:

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