Україна висуватиме звинувачення у воєнних злочинах проти керівників західних банків через фінансування рф — Finance.ua

Україна висуватиме звинувачення у воєнних злочинах проти керівників західних банків через фінансування рф Вчора 15:45 — Казна та Політика

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що Україна висуватиме звинувачення у військових злочинах проти керівників JPMorgan Chase, Citi та HSBC через фінансування росії.

Про це Устенко сказав в інтерв’ю CNBC.

За його словами, Україна висуває звинувачення у військових злочинах проти керівників JPMorgan Chase, Citigroup та інших великих західних банків через їхнє ймовірне непряме фінансування рф.

«Немає жодних сумнівів, що росія вчиняє воєнні злочини в Україні, проти українців», — заявив Устенко в інтерв’ю CNBC.

«За нашою логікою, усі, хто фінансує цих воєнних злочинців, які роблять ці жахливі речі в Україні, також скоюють військові злочини», — наголосив він.

Раніше Устенко написав генеральному директору JPMorgan Chase Джеймі Даймону та керівникам Citigroup і HSBC з проханням розірвати відносини з компаніями, які торгують російською нафтою та продають акції російських нафтогазових компаній, таких як «Газпром» і «Роснєфть».

«Ми будемо переслідувати, можливо, не компанії, а менеджерів цих компаній», — додав радник Зеленського.

«У нас є різні варіанти. Перший варіант, безумовно, ICC (Міжнародний кримінальний суд. — Ред.)», — зазначив Устенко.

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За його словами, українські спецслужби збирають інформацію про діяльність банків, яка буде передана до Міжнародного кримінального суду.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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