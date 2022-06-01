Citigroup може зберегти банківську ліцензію в РФ попри спроби продати споживчий бізнес — Finance.ua

Citigroup може зберегти банківську ліцензію в РФ попри спроби продати споживчий бізнес

Вчора 15:43 — Фондовий ринок

Фінансовий конгломерат Citigroup може зберегти банківську ліцензію та деякі операції в рф навіть попри продати свій споживчий і комерційний бізнес у росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на виконавчу директорку компанії Джейн Фрейзер.

Американський конгломерат у березні та квітні заявляв про плани продати свій споживчий підрозділ у росії. У компанії збиралися позбавитися «значної частини» бізнесу в росії.

Проте на питання, чи намагатиметься Citi зберегти свої ліцензії, Фрейзер відповіла: «Ми ще не знаємо, ми не прийняли рішення щодо того, якого саме розміру ми будемо», додавши, що банк «просто буде істотно менше [в росії], ніж був».

При цьому Фрейзер додала, що сподівається на мирні переговори з росією, але впевненості в їхньому результаті Citi зараз не має.

За словами керівниці компанії, Citi може втратити близько $3 млрд, якщо весь бізнес групи у росії «піде наперекосяк».

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