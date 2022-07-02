Україна вимагає від Туреччини затримати судно з украденим із Бердянська зерном — Finance.ua

Україна вимагає від Туреччини затримати судно з украденим із Бердянська зерном Вчора 12:32 — Казна та Політика

Судно Zhibek Zholy із тимчасово окупованого Бердянська, яке зайшло до турецького порту, ймовірно перевозить вкрадене росіянами зерно.

Про це заявив український посол у Туреччині Василь Боднар у своєму акаунті на Facebook

Найімовірніше росіяни хочуть це зерно продати.

«До порту Карасу увійшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Є гарна комунікація та тісна співпраця з органами влади ТР. Переконаний, що ухвалені рішення запобігають спробам порушення суверенітету України!», — написав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Туреччина, як виявилося, входить до числа держав, які купують у росії крадене українське зерно.

Боднар повідомив агентству, що вже звернувся через це до влади Туреччини, а також до Інтерполу. Він вимагає негайного розслідування і виявлення причетних до постачання краденого зерна через територіальні води Туреччини, а також тих, хто купує крадене зерно, поповнюючи тим самим бюджет країни-агресора і завдаючи шкоди Україні.

Нагадаємо, що росія відправила Сирії приблизно 100 тисяч тонн зерна, вкраденого в Україні після вторгнення в країну. Все це крадене зерно пройшло через турецькі води.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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