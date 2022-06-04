Туреччина купує у росії крадене українське зерно, – посол — Finance.ua

Туреччина, як виявилося, входить до числа держав, які купують у росії крадене українське зерно.
Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Боднар повідомив агентству, що вже звернувся через це до влади Туреччини, а також до Інтерполу. Він вимагає негайного розслідування і виявлення причетних до постачання краденого зерна через територіальні води Туреччини, а також тих, хто купує крадене зерно, поповнюючи тим самим бюджет країни-агресора і завдаючи шкоди Україні.
Нагадаємо, що росія відправила Сирії приблизно 100 тисяч тонн зерна, вкраденого в Україні після вторгнення в країну. Все це крадене зерно пройшло через турецькі води.