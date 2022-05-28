Україна вимагає від Німеччини зупинити Nord Stream 1: деталі звернення — Finance.ua
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Україна вимагає від Німеччини зупинити Nord Stream 1: деталі звернення

Вчора 19:49Енергетика
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Україна вимагає від Німеччини зупинити Nord Stream 1: деталі зверненняУкраїна вимагає від Німеччини зупинити Nord Stream 1: деталі звернення
Оператор ГТС України та НАК «Нафтогаз» звернулися до Німецького Федерального міністерства економіки та захисту клімату та Федерального мережевого агентства (BNetzA) з пропозицією переглянути положення закону, застосованого для транспортування газу через «Північний потік-1».
Про це повідомляє прес-служба ОГТСУ.
«Оператор ГТС України та НАК „Нафтогаз“ звернулися до Федерального міністерства економіки та захисту клімату та Федерального мережевого агентства (BNetzA) з пропозицією переглянути рішення від 20 травня 2020 року про винятки („derogation“, часткове скасування положень закону), застосованого для транспортування газу через „Північний потік-1“, та оцінки безпеки постачання газу до Європи по вказаному російському трубопроводу», — йдеться у повідомленні.
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У зверненні наголошується, що винятки з положень законодавства Німеччини були зроблені для компанії-оператора «Північного потоку-1» на підставі припущення, що газопровід сприятиме зміцненню безпеки постачання газу до Європи, принципам ринкової конкуренції та енергетичної солідарності. Значні зміни в обставинах з моменту прийняття рішення про дерогацію є достатньою правовою підставою для BNetzA переглянути рішення.
Серед факторів, що дають підстави для перегляду рішення, ОГТСУ та Нафтогаз відзначили:
  • газова криза в Європі восени 2021 року як наслідок політики «Газпрому» щодо навмисного обмеження постачання газу, ініційованого серед іншого задля тиску на Німеччину та країни ЄС з метою прискорення запуску газопроводу «Північний потік-2» в обхід європейського законодавства;
  • указ президента рф від 31 березня 2022 р. з вимогою до європейських покупців газу платити за газ із росії в рублях всупереч чинним угодам про постачання газу;
  • зупинку газопостачання до Болгарії, Польщі, Фінляндії, які наполягали на дотриманні чинних контрактів, що підкреслює готовність «Газпрому» ігнорувати та порушувати свої договірні зобов’язання на власний розсуд;
  • окупацію підконтрольними рф збройними угрупованнями, газокомпресорної станції «Новопсков», розташованої поруч із точкою сполучення між росією та Україною «Сохранівка» та втручанням у технологічні процеси КС;
  • 11 травня 2022 року росія ввела санкції проти європейських газових компаній, включаючи європейські дочірні компанії «Газпрому». Зокрема під санкції потрапила компанія Gazprom Germania, яка перебуває під управлінням BNetzA;
  • «Газпром» зупинив транспортування газу газопроводом «Ямал» до Польщі при максимальному використанні потужностей «Північного потоку-1». Це суперечить підставам юридичних винятків для Північного потоку-1, наданих Німеччиною.

Що чекає на газотранспортну систему України

В ОГТСУ наголосили, що, враховуючи викладені факти, винятки із положень законодавства ФРН, зроблені для «Північного потоку-1», мають бути скасовані. Відповідно, використання газопроводу має бути повністю припинено або, як альтернативне рішення, обмежене настільки, наскільки вважає BNetzA необхідним. А обсяги, які зараз транспортуються Північним потоком-1, можуть бути спрямовані на інші газопроводи, зокрема на український маршрут.
Згідно з законодавством, відповідні органи Німеччини ухвалять рішення про звернення команд Оператора ГТС України та НАК «Нафтогаз» протягом наступних трьох місяців.
За матеріалами: Укрінформ
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