«Оператор ГТС України» продовжив доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини до України — Finance.ua

«Оператор ГТС України» продовжив доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини до України

Вчора 03:41 — Енергетика

«Оператор ГТС України» продовжив доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини до України

ТОВ «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» продовжило доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини в Україну до 31 березня 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Оператор ГТС України» домовився з угорським оператором FGSZ про продовження доступу до гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Угорщини до України до 31 березня 2023 року.

Відтак газові трейдери зможуть бронювати нові квартальні потужності, щоб доставляти газ для потреб України. «Угорщина — Україна» — один із найпопулярніших маршрутів імпорту у замовників послуг транспортування", — йдеться в ньому.

«Оператор ГТС України» зазначає, що з початку 2022 року постачання з Угорщини склало 46% імпорту газу в Україну, а за підсумками 2021 року — понад 85%.

«Угорський напрямок важливий для України, зокрема через доступ до LNG-терміналу на о. Крк у Хорватії. Українські компанії зможуть скористатися цими можливостями в рамках підготовки до нового опалювального сезону», — зазначив гендиректор компанії Сергій Макогон.

Згідно з повідомленням, загалом завдяки домовленостям із операторами Польщі, Словаччини та Угорщини, у 2022 році «Оператор ГТС України» вдвічі збільшив гарантовані можливості імпорту газу з Європи в Україну — до понад 50 млн куб. м на добу, при цьому такий обсяг відповідає добовому вітчизняному видобутку газу.

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