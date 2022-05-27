«Оператор ГТС України» продовжив доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини до України — Finance.ua
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«Оператор ГТС України» продовжив доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини до України

Вчора 03:41Енергетика
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«Оператор ГТС України» продовжив доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини до України«Оператор ГТС України» продовжив доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини до України
ТОВ «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» продовжило доступ до гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини в Україну до 31 березня 2023 року.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Оператор ГТС України» домовився з угорським оператором FGSZ про продовження доступу до гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Угорщини до України до 31 березня 2023 року.
Відтак газові трейдери зможуть бронювати нові квартальні потужності, щоб доставляти газ для потреб України. «Угорщина — Україна» — один із найпопулярніших маршрутів імпорту у замовників послуг транспортування", — йдеться в ньому.
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«Оператор ГТС України» зазначає, що з початку 2022 року постачання з Угорщини склало 46% імпорту газу в Україну, а за підсумками 2021 року — понад 85%.
«Угорський напрямок важливий для України, зокрема через доступ до LNG-терміналу на о. Крк у Хорватії. Українські компанії зможуть скористатися цими можливостями в рамках підготовки до нового опалювального сезону», — зазначив гендиректор компанії Сергій Макогон.
Згідно з повідомленням, загалом завдяки домовленостям із операторами Польщі, Словаччини та Угорщини, у 2022 році «Оператор ГТС України» вдвічі збільшив гарантовані можливості імпорту газу з Європи в Україну — до понад 50 млн куб. м на добу, при цьому такий обсяг відповідає добовому вітчизняному видобутку газу.
За матеріалами: Українські Новини
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