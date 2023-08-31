Україна відсудила у китайської компанії $8 млн через неякісний ремонт доріг, очікується рішення апеляційного суду — Finance.ua
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Україна відсудила у китайської компанії $8 млн через неякісний ремонт доріг, очікується рішення апеляційного суду

Казна та Політика
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Україна відсудила у китайської компанії $8 млн через неякісний ремонт доріг, очікується рішення апеляційного суду
Україна відсудила у китайської компанії $8 млн через неякісний ремонт доріг, очікується рішення апеляційного суду
Мін'юст виграв три справи проти китайської компанії Xinjiang Communications Construction Group на загальну суму понад $8 млн.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Підрядник мав ремонтувати траси Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамʼянка та Київ-Харків-Довжанський, але не вклався у терміни, тому контракти розірвали.
Після майже чотирьох років розгляду 18 серпня суд міста Урумчі (Китай) став на бік України у трьох справах за позовами китайської державної будівельної корпорації до «Укравтодору» — наразі Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України (ДАВРІУ).
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«Кошти за гарантіями виконання у розмірі $8,5 млн та $3,85 млн мають бути звільнені та повернуті відповідно „Укравтодору“ та Світовому банку, як тільки рішення суду наберуть законної сили», — повідомила Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції.
28 серпня 2023 року XCCG подала апеляцію на рішення суду. Рішення апеляційного суду очікується наприкінці 2023-го.
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Нагадаємо, «Укравтодор» і китайський підрядник підписали два контракти на умовах FIDIC у жовтні 2017 року. XCCG зобов’язувалася покращити умови безпеки руху на трасі М-12 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамʼянка) та провести реконструкцію й капремонт траси М-03 (Київ-Харків-Довжанський).
Обидва контракти передбачали надання китайським підрядником близько $8,5 млн гарантій на виконання та близько $3,85 на повернення авансового платежу від Bank of China.
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У грудні 2018 року «Укравтодор» розірвав контракт на реконструкцію траси Київ-Харків-Довжанський, оскільки підрядник так і не розпочав роботи, а в червні 2019-го — інший контракт щодо автодороги М-12, оскільки підрядник на той момент виконав лише 1% робіт замість 70% запланованих графіком.
Після цього «Укравтодор» направив китайському банку запити на стягнення за зазначеними гарантіями. «Проте для ухилення від повернення коштів китайський підрядник звернувся до суду», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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