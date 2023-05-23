Китай вирішив будувати залізницю до Європи в обхід росії — Finance.ua

Китай вирішив будувати залізницю до Європи в обхід росії Сьогодні 20:21 — Світ

Китай вирішив будувати залізницю до Європи в обхід росії

Китай, Узбекистан і Киргизстан мають намір побудувати залізничний коридор за маршрутом «Китай-Європа» в обхід росії. Відповідний тристоронній документ був підписаний на саміті «Центральна Азія-Китай», що відбувся днями в Китаї.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Перші домовленості про будівництво цієї залізничної магістралі були підписані ще у вересні 2022 року в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, що відбувся в Узбекистані. Новий документ визначає подальші конкретні кроки в реалізації проекту — розробка детального проекту, визначення моделі фінансування тощо.

За попередньою інформацією, нова залізнична магістраль повинна починатися на Торугартському перевалі - на кордоні Киргизстану і Китаю, де вже є діюча залізнична гілка. Далі магістраль піде до Узбекистану, де з'єднається з іншою вже існуючою гілкою узбецької залізниці.

Нова магістраль пройде через складні для будівництва гірські райони, що вимагатиме створення безлічі тунелів, кількість яких може скласти до сотні.

Нагадаємо, на минулих вихідних в Китаї відбувся саміт «Центральна Азія-Китай», на якому було заявлено про плани значного посилення економічного співробітництва Пекіна з країнами регіону. Фактично Китай оголосив про намір підім'яти під себе Центральну Азію, що раніше вважалася вотчиною рф.

Примітно, що з самою росією відносини у Китаю досить суперечливі. Наприклад, напередодні стало відомо, що Китай під різними приводами відмовляється імпортувати російське зерно, вважаючи за краще закуповувати його в США, Австралії та Канаді.

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УНІАН За матеріалами:

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