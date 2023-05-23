Китай вирішив будувати залізницю до Європи в обхід росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай вирішив будувати залізницю до Європи в обхід росії

Світ
156
Китай вирішив будувати залізницю до Європи в обхід росії
Китай вирішив будувати залізницю до Європи в обхід росії
Китай, Узбекистан і Киргизстан мають намір побудувати залізничний коридор за маршрутом «Китай-Європа» в обхід росії. Відповідний тристоронній документ був підписаний на саміті «Центральна Азія-Китай», що відбувся днями в Китаї.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Перші домовленості про будівництво цієї залізничної магістралі були підписані ще у вересні 2022 року в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, що відбувся в Узбекистані. Новий документ визначає подальші конкретні кроки в реалізації проекту — розробка детального проекту, визначення моделі фінансування тощо.
За попередньою інформацією, нова залізнична магістраль повинна починатися на Торугартському перевалі - на кордоні Киргизстану і Китаю, де вже є діюча залізнична гілка. Далі магістраль піде до Узбекистану, де з'єднається з іншою вже існуючою гілкою узбецької залізниці.
Нова магістраль пройде через складні для будівництва гірські райони, що вимагатиме створення безлічі тунелів, кількість яких може скласти до сотні.
Нагадаємо, на минулих вихідних в Китаї відбувся саміт «Центральна Азія-Китай», на якому було заявлено про плани значного посилення економічного співробітництва Пекіна з країнами регіону. Фактично Китай оголосив про намір підім'яти під себе Центральну Азію, що раніше вважалася вотчиною рф.
Примітно, що з самою росією відносини у Китаю досить суперечливі. Наприклад, напередодні стало відомо, що Китай під різними приводами відмовляється імпортувати російське зерно, вважаючи за краще закуповувати його в США, Австралії та Канаді.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.