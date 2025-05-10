Яку суму залучили від розміщення ОВДП з початку року — Finance.ua
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Яку суму залучили від розміщення ОВДП з початку року

Казна та Політика
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Яку суму залучили від розміщення ОВДП з початку року
Яку суму залучили від розміщення ОВДП з початку року
З початку 2025 року уряд України залучив від продажу/обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 159 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 1,617 трлн грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
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Протягом січня — квітня 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 123,6 млрд грн, 647,8 млн дол. США та 191,4 млн євро.
На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 131,9 млрд грн, 952,8 млн дол. США та 319,7 млн євро.

Скільки коштів залучено від початку великої війни

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 30 квітня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,175 трлн грн, 8,99 млрд дол. США та 2,66 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 806,7 млрд грн, 9,56 млрд дол. США та 2,49 млрд євро.
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Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 травня 2025 року становив 176,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 113,6 млрд грн в еквіваленті станом на 1 травня 2024 року. За останній рік він зріс більше ніж в 1,5 раза.
Крім того, у квітні 2025 року Мінфін здійснив погашення військових ОВДП на суму 20 млрд грн та 281,1 млн дол. США.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Finance.ua
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