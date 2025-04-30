Мінфін знизив ставку за ОВДП у доларах — Finance.ua

Мінфін знизив ставку за ОВДП у доларах Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 29 квітня розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 8,5 млрд гривень та 192 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Розміщено папери з терміном обігу 1,3 року на 5 млрд гривень під 16,33% річних, 1,9 року — на 731 млн гривень під 17,1% річних та 3 роки — на 2,8 млрд гривень під 17,8% річних.

Папери в доларах мають строки обігу 1 рік і дохідність 4,17% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.

Раніше Мінфін повідомив, що військові облігації — це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

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