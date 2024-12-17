Україна відкриває новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Польщею — Finance.ua

Україна відкриває новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Польщею Сьогодні 19:14 — Технології&Авто

На кордоні України та Польщі буде відкрито новий автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховичі». Він запрацює з 20 грудня.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. А ось пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

Читайте також Україна отримала генератори для прикордонних пунктів із Молдовою та Румунією

«Сьогодні на засіданні затвердили відповідну Угоду між урядами України та Польщі. Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту», — розповів Шмигаль.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповідав, що у наступному році на кордоні з Румунією також планують запустити будівництво нового великого пункту пропуску Біла Церква. Для його запуску румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса. Раніше голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко повідомляв, що міст зводитимуть за кошти Румунії і ЄС, українська сторона оплатить будівництво дороги до пункту пропуску.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.